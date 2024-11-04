https://ria.ru/20241104/zakharova-1981823287.html

Захарова призвала Россию отстоять свою независимость

Захарова призвала Россию отстоять свою независимость - РИА Новости, 04.11.2024

Захарова призвала Россию отстоять свою независимость

Россия должна отстоять свою независимость, ей некогда ждать, пока Запад одумается и у него проснется совесть, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T18:50

2024-11-04T18:50

2024-11-04T18:51

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москва

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия должна отстоять свою независимость, ей некогда ждать, пока Запад одумается и у него проснется совесть, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Нам некогда ждать. Это их проблемы. Одумаются они, проснется ли у них совесть. Я не уверена, что она должна проснуться, потому что ее нужно реанимировать или просто подарить, потому что совести нет. Какая может быть совесть у тех, кто поставляет оружие, из которого прицельно убивают детей?" - сказала Захарова на просветительском марафоне "Знание.Первые". Она подчеркнула, что это исторические проблемы Запада, с которыми ему предстоит жить и за которые ему придется расплачиваться, а у России своя дорога. "У нас сейчас много дел, мы должны отстоять свою независимость. Мы боремся не только сами за себя, мы боремся еще и за мировое большинство, которое устало жить под гнетом бесконечного диктата", - добавила Захарова. Марафон "Знание.Первые" проходит 4-6 ноября в Москве на площадке музейно-выставочного объединения "Манеж".

https://ria.ru/20241031/zakharova-1981176334.html

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