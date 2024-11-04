https://ria.ru/20241104/zaharova-1981830078.html

Захарова пожелала США преодолеть чудовищный внутренний раскол

Захарова пожелала США преодолеть чудовищный внутренний раскол - РИА Новости, 04.11.2024

Захарова пожелала США преодолеть чудовищный внутренний раскол

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова накануне президентских выборов в США, пожелала им преодолеть "чудовищный внутренний раскол". РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T20:03

2024-11-04T20:03

2024-11-04T20:03

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мария захарова

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова накануне президентских выборов в США, пожелала им преодолеть "чудовищный внутренний раскол". "Хочется пожелать им одного: чтобы они преодолели чудовищный кризис демократии или той системы, о которой они заявляли и которая превратилась в антипод самой себе. Хочется пожелать, чтобы они преодолели чудовищный внутренний раскол, который стравливает людей США, не давая им возможности решить проблемы", - сказала Захарова журналистам на просветительском марафоне "Знание.Первые". По ее мнению, происходящее в США не является демократией или заданными ими же стандартами. "То, что мы видим в США - это какая-то страшная козябра, которая стравливает людей, разводит их по углам и не дает возможности выражать свою точку зрения. А если они ее выражают, то их начинают отменять, преследовать и гнобить. Самое чудовищное, что это делается в таких масштабах", - добавила Захарова. Выборы президента США состоятся во вторник. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Марафон "Знание.Первые" проходит 4-6 ноября в Москве на площадке музейно-выставочного объединения "Манеж".

https://ria.ru/20241102/tramp-1981393868.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, москва, мария захарова, камала харрис, дональд трамп, манеж