Захарова пожелала США преодолеть чудовищный внутренний раскол
Захарова: хочется пожелать США одного — преодолеть чудовищный внутренний раскол
© МИД РФМария Захарова
© МИД РФ
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова накануне президентских выборов в США, пожелала им преодолеть "чудовищный внутренний раскол".
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"Хочется пожелать им одного: чтобы они преодолели чудовищный кризис демократии или той системы, о которой они заявляли и которая превратилась в антипод самой себе. Хочется пожелать, чтобы они преодолели чудовищный внутренний раскол, который стравливает людей США, не давая им возможности решить проблемы", - сказала Захарова журналистам на просветительском марафоне "Знание.Первые".
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По ее мнению, происходящее в США не является демократией или заданными ими же стандартами.
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"То, что мы видим в США - это какая-то страшная козябра, которая стравливает людей, разводит их по углам и не дает возможности выражать свою точку зрения. А если они ее выражают, то их начинают отменять, преследовать и гнобить. Самое чудовищное, что это делается в таких масштабах", - добавила Захарова.
Выборы президента США состоятся во вторник. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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