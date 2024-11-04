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Захарова пожелала США преодолеть чудовищный внутренний раскол - РИА Новости, 04.11.2024
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20:03 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/zaharova-1981830078.html
Захарова пожелала США преодолеть чудовищный внутренний раскол
Захарова пожелала США преодолеть чудовищный внутренний раскол - РИА Новости, 04.11.2024
Захарова пожелала США преодолеть чудовищный внутренний раскол
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова накануне президентских выборов в США, пожелала им преодолеть "чудовищный внутренний раскол". РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T20:03
2024-11-04T20:03
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова накануне президентских выборов в США, пожелала им преодолеть "чудовищный внутренний раскол". "Хочется пожелать им одного: чтобы они преодолели чудовищный кризис демократии или той системы, о которой они заявляли и которая превратилась в антипод самой себе. Хочется пожелать, чтобы они преодолели чудовищный внутренний раскол, который стравливает людей США, не давая им возможности решить проблемы", - сказала Захарова журналистам на просветительском марафоне "Знание.Первые". По ее мнению, происходящее в США не является демократией или заданными ими же стандартами. "То, что мы видим в США - это какая-то страшная козябра, которая стравливает людей, разводит их по углам и не дает возможности выражать свою точку зрения. А если они ее выражают, то их начинают отменять, преследовать и гнобить. Самое чудовищное, что это делается в таких масштабах", - добавила Захарова. Выборы президента США состоятся во вторник. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Марафон "Знание.Первые" проходит 4-6 ноября в Москве на площадке музейно-выставочного объединения "Манеж".
https://ria.ru/20241102/tramp-1981393868.html
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сша, россия, москва, мария захарова, камала харрис, дональд трамп, манеж
США, Россия, Москва, Мария Захарова, Камала Харрис, Дональд Трамп, Манеж
Захарова пожелала США преодолеть чудовищный внутренний раскол

Захарова: хочется пожелать США одного — преодолеть чудовищный внутренний раскол

© МИД РФМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© МИД РФ
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова накануне президентских выборов в США, пожелала им преодолеть "чудовищный внутренний раскол".
«
"Хочется пожелать им одного: чтобы они преодолели чудовищный кризис демократии или той системы, о которой они заявляли и которая превратилась в антипод самой себе. Хочется пожелать, чтобы они преодолели чудовищный внутренний раскол, который стравливает людей США, не давая им возможности решить проблемы", - сказала Захарова журналистам на просветительском марафоне "Знание.Первые".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
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2 ноября, 08:00
По ее мнению, происходящее в США не является демократией или заданными ими же стандартами.
«
"То, что мы видим в США - это какая-то страшная козябра, которая стравливает людей, разводит их по углам и не дает возможности выражать свою точку зрения. А если они ее выражают, то их начинают отменять, преследовать и гнобить. Самое чудовищное, что это делается в таких масштабах", - добавила Захарова.
Выборы президента США состоятся во вторник. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Марафон "Знание.Первые" проходит 4-6 ноября в Москве на площадке музейно-выставочного объединения "Манеж".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
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СШАРоссияМоскваМария ЗахароваКамала ХаррисДональд ТрампМанеж
 
 
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