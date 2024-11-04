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Подозреваемого в нападении с топором в парижской электричке задержали - РИА Новости, 04.11.2024
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20:47 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/zaderzhanie-1981834096.html
Подозреваемого в нападении с топором в парижской электричке задержали
Подозреваемого в нападении с топором в парижской электричке задержали - РИА Новости, 04.11.2024
Подозреваемого в нападении с топором в парижской электричке задержали
Власти Франции задержали напавшего с топором на людей в парижской пригородной электричке, им оказался 16-летний подросток, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T20:47
2024-11-04T20:47
в мире
франция
париж
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ПАРИЖ, 4 ноя - РИА Новости. Власти Франции задержали напавшего с топором на людей в парижской пригородной электричке, им оказался 16-летний подросток, сообщает телеканал BFMTV. "Подозреваемого задержали у него дома, там же нашли топор", - сообщил телеканал со ссылкой на источник в полиции. По мнению префектуры, нападение является сведением счетов между преступными группировками. На линии электричек RER E усилили полицейскую охрану. Утром в понедельник четыре человека получили ранения, двое из них - тяжёлые, после того как неизвестный напал с топором на людей в электричке RER E на станции Озуар-ла-Ферьер (департамент Сена и Марна) недалеко от Парижа. Сообщается, что одному из пострадавших разрубили руку, а другого ранили в голову. Двое других получили более легкие ранения. Все участники инцидента – подростки.
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в мире, франция, париж
В мире, Франция, Париж
Подозреваемого в нападении с топором в парижской электричке задержали

BFMTV: во Франции задержали напавшего с топором на людей в парижской электричке

© РИА Новости / Евгений ПолойкоСотрудники полиции во Франции
Сотрудники полиции во Франции - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Евгений Полойко
Сотрудники полиции во Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 4 ноя - РИА Новости. Власти Франции задержали напавшего с топором на людей в парижской пригородной электричке, им оказался 16-летний подросток, сообщает телеканал BFMTV.
«
"Подозреваемого задержали у него дома, там же нашли топор", - сообщил телеканал со ссылкой на источник в полиции.
По мнению префектуры, нападение является сведением счетов между преступными группировками. На линии электричек RER E усилили полицейскую охрану.
Утром в понедельник четыре человека получили ранения, двое из них - тяжёлые, после того как неизвестный напал с топором на людей в электричке RER E на станции Озуар-ла-Ферьер (департамент Сена и Марна) недалеко от Парижа.
Сообщается, что одному из пострадавших разрубили руку, а другого ранили в голову. Двое других получили более легкие ранения. Все участники инцидента – подростки.
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