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Подозреваемого в нападении с топором в парижской электричке задержали
Подозреваемого в нападении с топором в парижской электричке задержали - РИА Новости, 04.11.2024
Подозреваемого в нападении с топором в парижской электричке задержали
Власти Франции задержали напавшего с топором на людей в парижской пригородной электричке, им оказался 16-летний подросток, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T20:47
2024-11-04T20:47
2024-11-04T20:47
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ПАРИЖ, 4 ноя - РИА Новости. Власти Франции задержали напавшего с топором на людей в парижской пригородной электричке, им оказался 16-летний подросток, сообщает телеканал BFMTV. "Подозреваемого задержали у него дома, там же нашли топор", - сообщил телеканал со ссылкой на источник в полиции. По мнению префектуры, нападение является сведением счетов между преступными группировками. На линии электричек RER E усилили полицейскую охрану. Утром в понедельник четыре человека получили ранения, двое из них - тяжёлые, после того как неизвестный напал с топором на людей в электричке RER E на станции Озуар-ла-Ферьер (департамент Сена и Марна) недалеко от Парижа. Сообщается, что одному из пострадавших разрубили руку, а другого ранили в голову. Двое других получили более легкие ранения. Все участники инцидента – подростки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, париж
Подозреваемого в нападении с топором в парижской электричке задержали
BFMTV: во Франции задержали напавшего с топором на людей в парижской электричке
ПАРИЖ, 4 ноя - РИА Новости.
Власти Франции задержали напавшего с топором на людей в парижской пригородной электричке, им оказался 16-летний подросток, сообщает телеканал BFMTV
.
«
"Подозреваемого задержали у него дома, там же нашли топор", - сообщил телеканал со ссылкой на источник в полиции.
По мнению префектуры, нападение является сведением счетов между преступными группировками. На линии электричек RER E усилили полицейскую охрану.
Утром в понедельник четыре человека получили ранения, двое из них - тяжёлые, после того как неизвестный напал с топором на людей в электричке RER E на станции Озуар-ла-Ферьер (департамент Сена и Марна) недалеко от Парижа.
Сообщается, что одному из пострадавших разрубили руку, а другого ранили в голову. Двое других получили более легкие ранения. Все участники инцидента – подростки.