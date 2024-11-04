https://ria.ru/20241104/zaderzhanie-1981834096.html

Подозреваемого в нападении с топором в парижской электричке задержали

Подозреваемого в нападении с топором в парижской электричке задержали - РИА Новости, 04.11.2024

Подозреваемого в нападении с топором в парижской электричке задержали

Власти Франции задержали напавшего с топором на людей в парижской пригородной электричке, им оказался 16-летний подросток, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T20:47

2024-11-04T20:47

2024-11-04T20:47

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франция

париж

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ПАРИЖ, 4 ноя - РИА Новости. Власти Франции задержали напавшего с топором на людей в парижской пригородной электричке, им оказался 16-летний подросток, сообщает телеканал BFMTV. "Подозреваемого задержали у него дома, там же нашли топор", - сообщил телеканал со ссылкой на источник в полиции. По мнению префектуры, нападение является сведением счетов между преступными группировками. На линии электричек RER E усилили полицейскую охрану. Утром в понедельник четыре человека получили ранения, двое из них - тяжёлые, после того как неизвестный напал с топором на людей в электричке RER E на станции Озуар-ла-Ферьер (департамент Сена и Марна) недалеко от Парижа. Сообщается, что одному из пострадавших разрубили руку, а другого ранили в голову. Двое других получили более легкие ранения. Все участники инцидента – подростки.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, париж