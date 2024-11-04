https://ria.ru/20241104/yaponiya-1981758577.html
Опрос показал падение уровня поддержки правительства Японии до 38,9%
Опрос показал падение уровня поддержки правительства Японии до 38,9% - РИА Новости, 04.11.2024
Опрос показал падение уровня поддержки правительства Японии до 38,9%
Рейтинг правительства Японии в главе с Сигэру Исибой за месяц рухнул на 12,7 процентных пункта до 38,9%, такие данные проведенного опроса общественного мнения... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T07:52
2024-11-04T07:52
2024-11-04T07:52
япония
сигэру исиба
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156071/57/1560715706_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d12cf20e58cb5e248234be80f5851a6d.jpg
ТОКИО, 4 ноя – РИА Новости. Рейтинг правительства Японии в главе с Сигэру Исибой за месяц рухнул на 12,7 процентных пункта до 38,9%, такие данные проведенного опроса общественного мнения привела служба новостей японской телекомпании TBS. Число тех, кто выражает недоверие правительству, напротив выросло на 13,8 процентных пункта до уровня 57,3%. Правящая Либерально-демократическая партия потеряла 9,3 процентных пункта, сейчас ее рейтинг составляет 24,6%. В то же время оппозиционные партии упрочили свои позиции: рейтинг главной оппозиционной силы Конституционно-демократической партии вырос на 1,1 пункт до 12,8%, Партии обновления Японии (Ниппон иси-но кай) – на 0,1 пункт до 4%, Народно-демократической партии – на 7,6 пунктов до 9,1%. Результаты опроса во многом подтверждают результаты прошедших в Японии 27 октября выборов в нижнюю палату парламента. Выборы оказались провальными для правящей коалиции: Либерально-демократическая партия получила 191 место вместо 247, "Комэйто" - 24 вместо 32. Оппозиционные партии и независимые кандидаты совокупно получили более половины мест в нижней палате – 250 из 465, а правящая коалиция ЛДП и "Комэйто" вместе 215 мест, то есть менее половины – 233 мест в нижней палате. До выборов у правящей коалиции было 279 депутатских мандата.
https://ria.ru/20241030/yaponiya-1980829524.html
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156071/57/1560715706_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cf0b0d2be341cac1bdb9790f1b1fe0b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, сигэру исиба, в мире
Япония, Сигэру Исиба, В мире
Опрос показал падение уровня поддержки правительства Японии до 38,9%
Опрос TBS: уровень поддержки властей Японии рухнул на 12,7 пунктов до 38,9%
ТОКИО, 4 ноя – РИА Новости.
Рейтинг правительства Японии в главе с Сигэру Исибой за месяц рухнул на 12,7 процентных пункта до 38,9%, такие данные проведенного опроса общественного мнения привела служба новостей японской телекомпании TBS
.
Число тех, кто выражает недоверие правительству, напротив выросло на 13,8 процентных пункта до уровня 57,3%.
Правящая Либерально-демократическая партия потеряла 9,3 процентных пункта, сейчас ее рейтинг составляет 24,6%. В то же время оппозиционные партии упрочили свои позиции: рейтинг главной оппозиционной силы Конституционно-демократической партии вырос на 1,1 пункт до 12,8%, Партии обновления Японии (Ниппон иси-но кай) – на 0,1 пункт до 4%, Народно-демократической партии – на 7,6 пунктов до 9,1%.
Результаты опроса во многом подтверждают результаты прошедших в Японии 27 октября выборов в нижнюю палату парламента. Выборы оказались провальными для правящей коалиции: Либерально-демократическая партия получила 191 место вместо 247, "Комэйто" - 24 вместо 32. Оппозиционные партии и независимые кандидаты совокупно получили более половины мест в нижней палате – 250 из 465, а правящая коалиция ЛДП и "Комэйто" вместе 215 мест, то есть менее половины – 233 мест в нижней палате. До выборов у правящей коалиции было 279 депутатских мандата.