https://ria.ru/20241104/yaponiya-1981758577.html

Опрос показал падение уровня поддержки правительства Японии до 38,9%

Опрос показал падение уровня поддержки правительства Японии до 38,9% - РИА Новости, 04.11.2024

Опрос показал падение уровня поддержки правительства Японии до 38,9%

Рейтинг правительства Японии в главе с Сигэру Исибой за месяц рухнул на 12,7 процентных пункта до 38,9%, такие данные проведенного опроса общественного мнения... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T07:52

2024-11-04T07:52

2024-11-04T07:52

япония

сигэру исиба

в мире

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ТОКИО, 4 ноя – РИА Новости. Рейтинг правительства Японии в главе с Сигэру Исибой за месяц рухнул на 12,7 процентных пункта до 38,9%, такие данные проведенного опроса общественного мнения привела служба новостей японской телекомпании TBS. Число тех, кто выражает недоверие правительству, напротив выросло на 13,8 процентных пункта до уровня 57,3%. Правящая Либерально-демократическая партия потеряла 9,3 процентных пункта, сейчас ее рейтинг составляет 24,6%. В то же время оппозиционные партии упрочили свои позиции: рейтинг главной оппозиционной силы Конституционно-демократической партии вырос на 1,1 пункт до 12,8%, Партии обновления Японии (Ниппон иси-но кай) – на 0,1 пункт до 4%, Народно-демократической партии – на 7,6 пунктов до 9,1%. Результаты опроса во многом подтверждают результаты прошедших в Японии 27 октября выборов в нижнюю палату парламента. Выборы оказались провальными для правящей коалиции: Либерально-демократическая партия получила 191 место вместо 247, "Комэйто" - 24 вместо 32. Оппозиционные партии и независимые кандидаты совокупно получили более половины мест в нижней палате – 250 из 465, а правящая коалиция ЛДП и "Комэйто" вместе 215 мест, то есть менее половины – 233 мест в нижней палате. До выборов у правящей коалиции было 279 депутатских мандата.

https://ria.ru/20241030/yaponiya-1980829524.html

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япония, сигэру исиба, в мире