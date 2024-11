В США сотрудники New York Times вышли на забастовку в преддверии выборов

https://ria.ru/20241104/vybory-1981821325.html

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Более 600 членов технического персонала американской газеты New York Times прекратили работу и вышли на забастовку в преддверии дня президентских выборов, сообщил профсоюз техперсонала газеты. Как сообщает сама газета со ссылкой на заявление профсоюза, начиная с 9 утра (17.00 мск) понедельника, работники технического персонала будут ежедневно выходить на протесты у главного здания. По данным газеты, обе стороны конфликта вели переговоры до вечера воскресенья, однако так ни к чему и не пришли. "Мы бастуем в связи с нечестной трудовой практикой", - говорится в сообщении на странице профсоюза в соцсети X. По данным с с официального сайта профсоюза, работники требуют изменения трудового договора и улучшения условий труда. Среди требований - включение в договор условия об увольнении только по справедливым основаниям, изменение графиков работы и мер социальной поддержки, а также увеличение зарплат. Как заявила представитель New York Times, у газеты есть запасные планы по обеспечению своей деятельности в условиях забастовки. Согласно информации с официального сайта профсоюза, в его состав входят почти 700 человек, в числе которых программисты, дизайнеры, специалисты по обработке данных и менеджеры. Редколлегия газеты New York Times 2 ноября выступила с призывом голосовать против кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на предстоящих в США президентских выборах. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

