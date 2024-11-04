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В США сотрудники New York Times вышли на забастовку в преддверии выборов
В США сотрудники New York Times вышли на забастовку в преддверии выборов - РИА Новости, 04.11.2024
В США сотрудники New York Times вышли на забастовку в преддверии выборов
Более 600 членов технического персонала американской газеты New York Times прекратили работу и вышли на забастовку в преддверии дня президентских выборов,... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T18:33
2024-11-04T18:33
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Более 600 членов технического персонала американской газеты New York Times прекратили работу и вышли на забастовку в преддверии дня президентских выборов, сообщил профсоюз техперсонала газеты. Как сообщает сама газета со ссылкой на заявление профсоюза, начиная с 9 утра (17.00 мск) понедельника, работники технического персонала будут ежедневно выходить на протесты у главного здания. По данным газеты, обе стороны конфликта вели переговоры до вечера воскресенья, однако так ни к чему и не пришли. "Мы бастуем в связи с нечестной трудовой практикой", - говорится в сообщении на странице профсоюза в соцсети X. По данным с с официального сайта профсоюза, работники требуют изменения трудового договора и улучшения условий труда. Среди требований - включение в договор условия об увольнении только по справедливым основаниям, изменение графиков работы и мер социальной поддержки, а также увеличение зарплат. Как заявила представитель New York Times, у газеты есть запасные планы по обеспечению своей деятельности в условиях забастовки. Согласно информации с официального сайта профсоюза, в его состав входят почти 700 человек, в числе которых программисты, дизайнеры, специалисты по обработке данных и менеджеры. Редколлегия газеты New York Times 2 ноября выступила с призывом голосовать против кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на предстоящих в США президентских выборах. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
В США сотрудники New York Times вышли на забастовку в преддверии выборов
Более 600 сотрудников New York Times вышли на забастовку в преддверии выборов
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Более 600 членов технического персонала американской газеты New York Times прекратили работу и вышли на забастовку в преддверии дня президентских выборов, сообщил профсоюз техперсонала газеты.
Как сообщает сама газета со ссылкой на заявление профсоюза, начиная с 9 утра (17.00 мск) понедельника, работники технического персонала будут ежедневно выходить на протесты у главного здания. По данным газеты, обе стороны конфликта вели переговоры до вечера воскресенья, однако так ни к чему и не пришли.
"Мы бастуем в связи с нечестной трудовой практикой", - говорится в сообщении на странице профсоюза в соцсети X.
По данным с с официального сайта профсоюза, работники требуют изменения трудового договора и улучшения условий труда. Среди требований - включение в договор условия об увольнении только по справедливым основаниям, изменение графиков работы и мер социальной поддержки, а также увеличение зарплат.
Как заявила представитель New York Times, у газеты есть запасные планы по обеспечению своей деятельности в условиях забастовки.
Согласно информации с официального сайта профсоюза, в его состав входят почти 700 человек, в числе которых программисты, дизайнеры, специалисты по обработке данных и менеджеры.
Редколлегия газеты New York Times 2 ноября выступила с призывом голосовать против кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа
на предстоящих в США
президентских выборах.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис
, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.