https://ria.ru/20241104/vsu-1981768132.html
ВСУ за сутки нанесли 77 артиллерийских ударов по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 77 артиллерийских ударов по Херсонской области - РИА Новости, 04.11.2024
ВСУ за сутки нанесли 77 артиллерийских ударов по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 77 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 11 населенных пунктов, сообщил журналистам... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T09:46
2024-11-04T09:46
2024-11-04T09:46
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днепр (город)
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вооруженные силы украины
безопасность
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ГЕНИЧЕСК, 4 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки нанесли 77 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 11 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 60 артиллерийских удара. Еще 17 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего под огонь попали 11 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам подверглись Горностаевка, Каиры, Новая Каховка, Днепряны, Корсунка, Малая Лепетиха, Великая Лепетиха, Чернянка, Казачьи Лагери, Корсунка, Алешки.
https://ria.ru/20241104/katastrofa-1981756884.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепр (город), херсонская область , каир (город), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Каир (город), Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ за сутки нанесли 77 артиллерийских ударов по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 77 ударов по 11 херсонским населенным пунктам