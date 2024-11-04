https://ria.ru/20241104/vsu-1981768132.html

ВСУ за сутки нанесли 77 артиллерийских ударов по Херсонской области

ВСУ за сутки нанесли 77 артиллерийских ударов по Херсонской области - РИА Новости, 04.11.2024

ВСУ за сутки нанесли 77 артиллерийских ударов по Херсонской области

ВСУ за сутки нанесли 77 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 11 населенных пунктов, сообщил журналистам... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T09:46

2024-11-04T09:46

2024-11-04T09:46

специальная военная операция на украине

днепр (город)

херсонская область

каир (город)

вооруженные силы украины

безопасность

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ГЕНИЧЕСК, 4 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки нанесли 77 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 11 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 60 артиллерийских удара. Еще 17 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего под огонь попали 11 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам подверглись Горностаевка, Каиры, Новая Каховка, Днепряны, Корсунка, Малая Лепетиха, Великая Лепетиха, Чернянка, Казачьи Лагери, Корсунка, Алешки.

https://ria.ru/20241104/katastrofa-1981756884.html

днепр (город)

херсонская область

каир (город)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

днепр (город), херсонская область , каир (город), вооруженные силы украины, безопасность