https://ria.ru/20241104/vorobev-1981782256.html

Губернатор Подмосковья Воробьев поздравил жителей с Днем народного единства

Губернатор Подмосковья Воробьев поздравил жителей с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2024

Губернатор Подмосковья Воробьев поздравил жителей с Днем народного единства

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей с Днем народного единства и отметил, что Россию сильнее делает единство людей разных культур и... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T12:30

2024-11-04T12:30

2024-11-04T12:30

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день народного единства

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей с Днем народного единства и отметил, что Россию сильнее делает единство людей разных культур и традиций. День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. "С Днем народного единства! Россия — многонациональная страна, где люди разных культур и традиций живут вместе. И именно это единство делает нашу страну сильнее", - написал Воробьев в своем телеграм-канале. По его словам, когда Россия сталкивается с серьезными испытаниями, жители Подмосковья и других регионов, независимо от веры и национальности, объединяются для защиты интересов нашей Родины. "Мы едины в поддержке наших защитников и их семей, в вере в силу нашей многонациональной культуры и традиций. Вместе мы строим прочное будущее для следующих поколений", - отметил глава Московской области. Он также пожелал жителям всей страны благополучия и процветания. День народного единства был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. В День народного единства по всей территории России проводятся акции, шествия и праздничные мероприятия.

https://ria.ru/20241104/rpts-1981769456.html

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Дарья Буймова

общество, россия, московская область (подмосковье), москва, андрей воробьев, дмитрий пожарский, день народного единства