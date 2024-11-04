https://ria.ru/20241104/vorobev-1981782256.html
Губернатор Подмосковья Воробьев поздравил жителей с Днем народного единства
Губернатор Подмосковья Воробьев поздравил жителей с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2024
Губернатор Подмосковья Воробьев поздравил жителей с Днем народного единства
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей с Днем народного единства и отметил, что Россию сильнее делает единство людей разных культур и... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T12:30
2024-11-04T12:30
2024-11-04T12:30
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей с Днем народного единства и отметил, что Россию сильнее делает единство людей разных культур и традиций. День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. "С Днем народного единства! Россия — многонациональная страна, где люди разных культур и традиций живут вместе. И именно это единство делает нашу страну сильнее", - написал Воробьев в своем телеграм-канале. По его словам, когда Россия сталкивается с серьезными испытаниями, жители Подмосковья и других регионов, независимо от веры и национальности, объединяются для защиты интересов нашей Родины. "Мы едины в поддержке наших защитников и их семей, в вере в силу нашей многонациональной культуры и традиций. Вместе мы строим прочное будущее для следующих поколений", - отметил глава Московской области. Он также пожелал жителям всей страны благополучия и процветания. День народного единства был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. В День народного единства по всей территории России проводятся акции, шествия и праздничные мероприятия.
https://ria.ru/20241104/rpts-1981769456.html
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общество, россия, московская область (подмосковье), москва, андрей воробьев, дмитрий пожарский, день народного единства
Новости Подмосковья, Общество, Россия, Московская область (Подмосковье), Москва, Андрей Воробьев, Дмитрий Пожарский, День народного единства
Губернатор Подмосковья Воробьев поздравил жителей с Днем народного единства
Губернатор Воробьев: единство людей разных культур делает Россию сильнее
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей с Днем народного единства и отметил, что Россию сильнее делает единство людей разных культур и традиций.
День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября.
"С Днем народного единства! Россия — многонациональная страна, где люди разных культур и традиций живут вместе. И именно это единство делает нашу страну сильнее", - написал Воробьев в своем телеграм-канале.
По его словам, когда Россия сталкивается с серьезными испытаниями, жители Подмосковья и других регионов, независимо от веры и национальности, объединяются для защиты интересов нашей Родины.
«
"Мы едины в поддержке наших защитников и их семей, в вере в силу нашей многонациональной культуры и традиций. Вместе мы строим прочное будущее для следующих поколений", - отметил глава Московской области.
Он также пожелал жителям всей страны благополучия и процветания.
День народного единства был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского
освободило Москву
от польских интервентов.
В День народного единства по всей территории России проводятся акции, шествия и праздничные мероприятия.