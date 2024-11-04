Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Подмосковья Воробьев поздравил жителей с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
12:30 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/vorobev-1981782256.html
Губернатор Подмосковья Воробьев поздравил жителей с Днем народного единства
Губернатор Подмосковья Воробьев поздравил жителей с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2024
Губернатор Подмосковья Воробьев поздравил жителей с Днем народного единства
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей с Днем народного единства и отметил, что Россию сильнее делает единство людей разных культур и... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T12:30
2024-11-04T12:30
новости подмосковья
общество
россия
московская область (подмосковье)
москва
андрей воробьев
дмитрий пожарский
день народного единства
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937668961_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fca03140f42b08f06f4c2b9c00c2a39e.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей с Днем народного единства и отметил, что Россию сильнее делает единство людей разных культур и традиций. День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. "С Днем народного единства! Россия — многонациональная страна, где люди разных культур и традиций живут вместе. И именно это единство делает нашу страну сильнее", - написал Воробьев в своем телеграм-канале. По его словам, когда Россия сталкивается с серьезными испытаниями, жители Подмосковья и других регионов, независимо от веры и национальности, объединяются для защиты интересов нашей Родины. "Мы едины в поддержке наших защитников и их семей, в вере в силу нашей многонациональной культуры и традиций. Вместе мы строим прочное будущее для следующих поколений", - отметил глава Московской области. Он также пожелал жителям всей страны благополучия и процветания. День народного единства был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. В День народного единства по всей территории России проводятся акции, шествия и праздничные мероприятия.
https://ria.ru/20241104/rpts-1981769456.html
https://ria.ru/20241104/prazdnik-1828595472.html
россия
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937668961_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_3d12047ff868a464e03a4e7a6e3d2b17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, московская область (подмосковье), москва, андрей воробьев, дмитрий пожарский, день народного единства
Новости Подмосковья, Общество, Россия, Московская область (Подмосковье), Москва, Андрей Воробьев, Дмитрий Пожарский, День народного единства
Губернатор Подмосковья Воробьев поздравил жителей с Днем народного единства

Губернатор Воробьев: единство людей разных культур делает Россию сильнее

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей с Днем народного единства и отметил, что Россию сильнее делает единство людей разных культур и традиций.
День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября.
Патриарх Кирилл - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем народного единства
Вчера, 10:11
"С Днем народного единства! Россия — многонациональная страна, где люди разных культур и традиций живут вместе. И именно это единство делает нашу страну сильнее", - написал Воробьев в своем телеграм-канале.
По его словам, когда Россия сталкивается с серьезными испытаниями, жители Подмосковья и других регионов, независимо от веры и национальности, объединяются для защиты интересов нашей Родины.
«
"Мы едины в поддержке наших защитников и их семей, в вере в силу нашей многонациональной культуры и традиций. Вместе мы строим прочное будущее для следующих поколений", - отметил глава Московской области.
Он также пожелал жителям всей страны благополучия и процветания.
День народного единства был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
В День народного единства по всей территории России проводятся акции, шествия и праздничные мероприятия.
Праздничный баннер к Дню народного единства - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
День народного единства в России
Вчера, 11:00
 
Новости ПодмосковьяОбществоРоссияМосковская область (Подмосковье)МоскваАндрей ВоробьевДмитрий ПожарскийДень народного единства
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала