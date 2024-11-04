https://ria.ru/20241104/volontery-1981829658.html
Молодежка Народного фронта собрала для бойцов СВО посылки из их регионов
Молодежка Народного фронта собрала для бойцов СВО посылки из их регионов - РИА Новости, 04.11.2024
Молодежка Народного фронта собрала для бойцов СВО посылки из их регионов
Молодежная команда Народного фронта ко Дню народного единства собрала для бойцов СВО посылки с продуктами, которые производятся в их регионах, сообщила... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T19:56
2024-11-04T19:56
2024-11-04T19:56
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Молодежная команда Народного фронта ко Дню народного единства собрала для бойцов СВО посылки с продуктами, которые производятся в их регионах, сообщила пресс-служба движения. День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. "В преддверии Дня народного единства участники молодежной команды Народного фронта со всей страны собрали для бойцов СВО посылки с продуктами, которые производятся в их регионах", - говорится в сообщении. В движении рассказали, что также военнослужащим отправят письма и обереги в виде символа команды – снегиря, которые волонтеры сделали вместе со школьниками. "Первые посылки в честь Дня народного единства уже получили бойцы в регионах, которые сейчас находятся к ним ближе всего", - отметили в Народном фронте. В честь Дня народного единства Народный фронт организовал различные акции почти в 60 регионах РФ.
https://ria.ru/20241104/prazdnik-1828595472.html
https://ria.ru/20240925/volontery-1974617961.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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здоровье - общество, россия, день народного единства
Надежные люди, Здоровье - Общество, Россия, День народного единства
Молодежка Народного фронта собрала для бойцов СВО посылки из их регионов
Молодежка Народного фронта собрала бойцам СВО продуктовые посылки из их регионов
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Молодежная команда Народного фронта ко Дню народного единства собрала для бойцов СВО посылки с продуктами, которые производятся в их регионах, сообщила пресс-служба движения.
День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России
4 ноября.
"В преддверии Дня народного единства участники молодежной команды Народного фронта со всей страны собрали для бойцов СВО посылки с продуктами, которые производятся в их регионах", - говорится в сообщении.
В движении рассказали, что также военнослужащим отправят письма и обереги в виде символа команды – снегиря, которые волонтеры сделали вместе со школьниками.
«
"Первые посылки в честь Дня народного единства уже получили бойцы в регионах, которые сейчас находятся к ним ближе всего", - отметили в Народном фронте.
В честь Дня народного единства Народный фронт организовал различные акции почти в 60 регионах РФ.