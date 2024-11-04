https://ria.ru/20241104/volontery-1981829658.html

Молодежка Народного фронта собрала для бойцов СВО посылки из их регионов

Молодежка Народного фронта собрала для бойцов СВО посылки из их регионов - РИА Новости, 04.11.2024

Молодежка Народного фронта собрала для бойцов СВО посылки из их регионов

Молодежная команда Народного фронта ко Дню народного единства собрала для бойцов СВО посылки с продуктами, которые производятся в их регионах, сообщила... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T19:56

2024-11-04T19:56

2024-11-04T19:56

надежные люди

здоровье - общество

россия

день народного единства

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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Молодежная команда Народного фронта ко Дню народного единства собрала для бойцов СВО посылки с продуктами, которые производятся в их регионах, сообщила пресс-служба движения. День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. "В преддверии Дня народного единства участники молодежной команды Народного фронта со всей страны собрали для бойцов СВО посылки с продуктами, которые производятся в их регионах", - говорится в сообщении. В движении рассказали, что также военнослужащим отправят письма и обереги в виде символа команды – снегиря, которые волонтеры сделали вместе со школьниками. "Первые посылки в честь Дня народного единства уже получили бойцы в регионах, которые сейчас находятся к ним ближе всего", - отметили в Народном фронте. В честь Дня народного единства Народный фронт организовал различные акции почти в 60 регионах РФ.

https://ria.ru/20241104/prazdnik-1828595472.html

https://ria.ru/20240925/volontery-1974617961.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, россия, день народного единства