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Молодежка Народного фронта собрала для бойцов СВО посылки из их регионов - РИА Новости, 04.11.2024
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Надежные люди
 
19:56 04.11.2024
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Молодежка Народного фронта собрала для бойцов СВО посылки из их регионов
Молодежка Народного фронта собрала для бойцов СВО посылки из их регионов - РИА Новости, 04.11.2024
Молодежка Народного фронта собрала для бойцов СВО посылки из их регионов
Молодежная команда Народного фронта ко Дню народного единства собрала для бойцов СВО посылки с продуктами, которые производятся в их регионах, сообщила... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T19:56
2024-11-04T19:56
надежные люди
здоровье - общество
россия
день народного единства
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Молодежная команда Народного фронта ко Дню народного единства собрала для бойцов СВО посылки с продуктами, которые производятся в их регионах, сообщила пресс-служба движения. День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. "В преддверии Дня народного единства участники молодежной команды Народного фронта со всей страны собрали для бойцов СВО посылки с продуктами, которые производятся в их регионах", - говорится в сообщении. В движении рассказали, что также военнослужащим отправят письма и обереги в виде символа команды – снегиря, которые волонтеры сделали вместе со школьниками. "Первые посылки в честь Дня народного единства уже получили бойцы в регионах, которые сейчас находятся к ним ближе всего", - отметили в Народном фронте. В честь Дня народного единства Народный фронт организовал различные акции почти в 60 регионах РФ.
https://ria.ru/20241104/prazdnik-1828595472.html
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здоровье - общество, россия, день народного единства
Надежные люди, Здоровье - Общество, Россия, День народного единства
Молодежка Народного фронта собрала для бойцов СВО посылки из их регионов

Молодежка Народного фронта собрала бойцам СВО продуктовые посылки из их регионов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Молодежная команда Народного фронта ко Дню народного единства собрала для бойцов СВО посылки с продуктами, которые производятся в их регионах, сообщила пресс-служба движения.
День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября.
Праздничный баннер к Дню народного единства - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
День народного единства в России
Вчера, 11:00
"В преддверии Дня народного единства участники молодежной команды Народного фронта со всей страны собрали для бойцов СВО посылки с продуктами, которые производятся в их регионах", - говорится в сообщении.
В движении рассказали, что также военнослужащим отправят письма и обереги в виде символа команды – снегиря, которые волонтеры сделали вместе со школьниками.
«
"Первые посылки в честь Дня народного единства уже получили бойцы в регионах, которые сейчас находятся к ним ближе всего", - отметили в Народном фронте.
В честь Дня народного единства Народный фронт организовал различные акции почти в 60 регионах РФ.
Кадр из видео встречи губернатора Магаданской области Сергея Носова с волонтерами - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
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Надежные людиЗдоровье - ОбществоРоссияДень народного единства
 
 
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