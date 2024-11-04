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Путину рассказали о работе волонтеров для нужд СВО - РИА Новости, 04.11.2024
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16:01 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/volontery-1981806545.html
Путину рассказали о работе волонтеров для нужд СВО
Путину рассказали о работе волонтеров для нужд СВО - РИА Новости, 04.11.2024
Путину рассказали о работе волонтеров для нужд СВО
Президенту России Владимиру Путину рассказали о работе волонтеров для нужд СВО и показали артефакт волонтерского движения, в том числе розу из снаряда, окопные... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T16:01
2024-11-04T16:01
россия
курская область
владимир путин
волонтеры
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину рассказали о работе волонтеров для нужд СВО и показали артефакт волонтерского движения, в том числе розу из снаряда, окопные свечи и духовные аптечки. Путин в День народного единства посетил выставку "Православная Русь", главу государства традиционно сопровождал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Кроме того, президент России пригласил присоседиться на осмотр выставки юных активистов общественных организаций, с которыми пообщался на Красной площади после возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому. "Наши волонтеры помогают в аварийно-спасательных работах, помогают семьям военнослужащих, помогают раненым в госпиталях. Это огромное движение"", - отметила руководитель спецпроектов Ассоциации волонтерских центров Елена Черненко, представляя выставку о волонтерах и вкладе волонтерского движения России в помощь бойцам СВО. На стендах выставки были представлены артефакты волонтерского движения, в том числе письма волонтеров военнослужащим, фигурка розы, изготовленная из снаряда из Курской области, духовные аптечки для военнослужащих с иконкой и святой водой. Кроме того, Черненко рассказала, что волонтеры изготавливают маскировочные сети, окопные свечи, наборы для приготовления супа, а также одеяла-невидимки, которые делают человека невидимым для тепловизоров. "Мы, волонтеры разных возрастов и разных профессий, пока наши бойцы находятся на передовой, точно будем здесь поддерживать дух взаимопомощи", - добавила она. Президент России поблагодарил организаторов выставки за экскурсию. После рассказа о деятельности волонтеров, Путин попрощался с юными активистами, вместе с которыми осматривал выставку.
https://ria.ru/20241104/putin-1981800720.html
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россия, курская область, владимир путин, волонтеры
Россия, Курская область, Владимир Путин, Волонтеры
Путину рассказали о работе волонтеров для нужд СВО

Волонтеры показали Путину розу из снаряда, окопные свечи и духовные аптечки

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин общается с представителями национальных общественных объединений, молодёжных и волонтёрских организаций после церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в рамках мероприятий, посвящённых Дню народного единства
Президент РФ Владимир Путин общается с представителями национальных общественных объединений, молодёжных и волонтёрских организаций после церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в рамках мероприятий, посвящённых Дню народного единства - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин общается с представителями национальных общественных объединений, молодёжных и волонтёрских организаций после церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в рамках мероприятий, посвящённых Дню народного единства
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину рассказали о работе волонтеров для нужд СВО и показали артефакт волонтерского движения, в том числе розу из снаряда, окопные свечи и духовные аптечки.
Путин в День народного единства посетил выставку "Православная Русь", главу государства традиционно сопровождал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Кроме того, президент России пригласил присоседиться на осмотр выставки юных активистов общественных организаций, с которыми пообщался на Красной площади после возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому.
Президент РФ Владимир Путин общается с представителями национальных общественных объединений, молодёжных и волонтёрских организаций в День народного единства - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Путин рассказал о вкладе волонтеров в общую победу
Вчера, 15:34
«
"Наши волонтеры помогают в аварийно-спасательных работах, помогают семьям военнослужащих, помогают раненым в госпиталях. Это огромное движение"", - отметила руководитель спецпроектов Ассоциации волонтерских центров Елена Черненко, представляя выставку о волонтерах и вкладе волонтерского движения России в помощь бойцам СВО.
На стендах выставки были представлены артефакты волонтерского движения, в том числе письма волонтеров военнослужащим, фигурка розы, изготовленная из снаряда из Курской области, духовные аптечки для военнослужащих с иконкой и святой водой.
Кроме того, Черненко рассказала, что волонтеры изготавливают маскировочные сети, окопные свечи, наборы для приготовления супа, а также одеяла-невидимки, которые делают человека невидимым для тепловизоров.
"Мы, волонтеры разных возрастов и разных профессий, пока наши бойцы находятся на передовой, точно будем здесь поддерживать дух взаимопомощи", - добавила она.
Президент России поблагодарил организаторов выставки за экскурсию. После рассказа о деятельности волонтеров, Путин попрощался с юными активистами, вместе с которыми осматривал выставку.
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в Москве
Вчера, 13:22
 
РоссияКурская областьВладимир ПутинВолонтеры
 
 
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