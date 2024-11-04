https://ria.ru/20241104/volontery-1981806545.html

Путину рассказали о работе волонтеров для нужд СВО

Путину рассказали о работе волонтеров для нужд СВО - РИА Новости, 04.11.2024

Путину рассказали о работе волонтеров для нужд СВО

Президенту России Владимиру Путину рассказали о работе волонтеров для нужд СВО и показали артефакт волонтерского движения, в том числе розу из снаряда, окопные... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T16:01

2024-11-04T16:01

2024-11-04T16:01

россия

курская область

владимир путин

волонтеры

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину рассказали о работе волонтеров для нужд СВО и показали артефакт волонтерского движения, в том числе розу из снаряда, окопные свечи и духовные аптечки. Путин в День народного единства посетил выставку "Православная Русь", главу государства традиционно сопровождал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Кроме того, президент России пригласил присоседиться на осмотр выставки юных активистов общественных организаций, с которыми пообщался на Красной площади после возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому. "Наши волонтеры помогают в аварийно-спасательных работах, помогают семьям военнослужащих, помогают раненым в госпиталях. Это огромное движение"", - отметила руководитель спецпроектов Ассоциации волонтерских центров Елена Черненко, представляя выставку о волонтерах и вкладе волонтерского движения России в помощь бойцам СВО. На стендах выставки были представлены артефакты волонтерского движения, в том числе письма волонтеров военнослужащим, фигурка розы, изготовленная из снаряда из Курской области, духовные аптечки для военнослужащих с иконкой и святой водой. Кроме того, Черненко рассказала, что волонтеры изготавливают маскировочные сети, окопные свечи, наборы для приготовления супа, а также одеяла-невидимки, которые делают человека невидимым для тепловизоров. "Мы, волонтеры разных возрастов и разных профессий, пока наши бойцы находятся на передовой, точно будем здесь поддерживать дух взаимопомощи", - добавила она. Президент России поблагодарил организаторов выставки за экскурсию. После рассказа о деятельности волонтеров, Путин попрощался с юными активистами, вместе с которыми осматривал выставку.

https://ria.ru/20241104/putin-1981800720.html

https://ria.ru/20241104/putin-1981787398.html

россия

курская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, курская область, владимир путин, волонтеры