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СМИ: Volkswagen планирует отменить выплаты премий старейшим сотрудникам - РИА Новости, 04.11.2024
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16:07 04.11.2024 (обновлено: 16:40 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/volkswagen-1981807090.html
СМИ: Volkswagen планирует отменить выплаты премий старейшим сотрудникам
СМИ: Volkswagen планирует отменить выплаты премий старейшим сотрудникам - РИА Новости, 04.11.2024
СМИ: Volkswagen планирует отменить выплаты премий старейшим сотрудникам
Немецкий автоконцерн Volkswagen (VW) в рамках плана по экономии расходов планирует отменить выплату премий старейшим сотрудникам, сообщила газета Bild со... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T16:07
2024-11-04T16:40
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БЕРЛИН, 4 ноя — РИА Новости. Немецкий автоконцерн Volkswagen (VW) в рамках плана по экономии расходов планирует отменить выплату премий старейшим сотрудникам, сообщила газета Bild со ссылкой на производственный совет автогиганта. "Крупнейший европейский автопроизводитель хочет в рамках объявленной программы по сокращению расходов отменить премии за особо продолжительный стаж работы, хотя десять тысяч сотрудников в скором времени должны были бы их получить", — пишет издание. Согласно действующему договору, за 25 лет работы в VW единовременно выплачивается премия в размере 1,45 месячной зарплаты, а за 35 лет — 2,9 месячной зарплаты. По данным производственного совета автогиганта, отмена этих выплат может коснуться более десяти тысяч сотрудников, если учитывать тех, кому до юбилея осталось два года или меньше. Глава производственного совета VW Даниэла Кавалло ранее сообщила, что концерн намерен в рамках мер по экономии закрыть как минимум три завода в Германии и тем самым сократить десятки тысяч рабочих мест. В ФРГ на десяти заводах компании работает около 120 тысяч человек. В Volkswagen и ранее не исключали увольнений и закрытия производств в стране ради экономии. По словам главы концерна Оливера Блуме, новый курс на экономию связан со стремлением ряда конкурентов обосноваться в Европе и падением конкурентоспособности Германии. По сообщениям СМИ, увольнения могут начаться с 1 июля 2025 года, сторонники жестких мер экономии внутри концерна хотят сократить до 30 тысяч сотрудников. В ответ на эти планы профсоюзы, представляющие сотрудников Volkswagen, пригрозили забастовками. В то же время канцлер Германии Олаф Шольц исходит из того, что причина анонсированного закрытия нескольких заводов VW может быть связана с ошибочными решениями руководства концерна, о чем ранее заявил представитель правительства ФРГ.
https://ria.ru/20241031/volkswagen-1981173176.html
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в мире, авто, германия, европа, олаф шольц, volkswagen group, volkswagen touareg
В мире, Авто, Германия, Европа, Олаф Шольц, Volkswagen Group, Volkswagen Touareg
СМИ: Volkswagen планирует отменить выплаты премий старейшим сотрудникам

Bild: Volkswagen хочет отменить выплаты премий старейшим сотрудникам

© AP Photo / Michael SohnАвтозавод Volkswagen в Германии
Автозавод Volkswagen в Германии - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© AP Photo / Michael Sohn
Автозавод Volkswagen в Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 4 ноя — РИА Новости. Немецкий автоконцерн Volkswagen (VW) в рамках плана по экономии расходов планирует отменить выплату премий старейшим сотрудникам, сообщила газета Bild со ссылкой на производственный совет автогиганта.
«
"Крупнейший европейский автопроизводитель хочет в рамках объявленной программы по сокращению расходов отменить премии за особо продолжительный стаж работы, хотя десять тысяч сотрудников в скором времени должны были бы их получить", — пишет издание.
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Согласно действующему договору, за 25 лет работы в VW единовременно выплачивается премия в размере 1,45 месячной зарплаты, а за 35 лет — 2,9 месячной зарплаты. По данным производственного совета автогиганта, отмена этих выплат может коснуться более десяти тысяч сотрудников, если учитывать тех, кому до юбилея осталось два года или меньше.
Глава производственного совета VW Даниэла Кавалло ранее сообщила, что концерн намерен в рамках мер по экономии закрыть как минимум три завода в Германии и тем самым сократить десятки тысяч рабочих мест. В ФРГ на десяти заводах компании работает около 120 тысяч человек.
В Volkswagen и ранее не исключали увольнений и закрытия производств в стране ради экономии. По словам главы концерна Оливера Блуме, новый курс на экономию связан со стремлением ряда конкурентов обосноваться в Европе и падением конкурентоспособности Германии. По сообщениям СМИ, увольнения могут начаться с 1 июля 2025 года, сторонники жестких мер экономии внутри концерна хотят сократить до 30 тысяч сотрудников.
В ответ на эти планы профсоюзы, представляющие сотрудников Volkswagen, пригрозили забастовками. В то же время канцлер Германии Олаф Шольц исходит из того, что причина анонсированного закрытия нескольких заводов VW может быть связана с ошибочными решениями руководства концерна, о чем ранее заявил представитель правительства ФРГ.
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