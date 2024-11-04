https://ria.ru/20241104/vengrija-1981828908.html

Венгрия призвала ЕС скорее ввести безвиз со странами Персидского залива

Венгрия призвала ЕС скорее ввести безвиз со странами Персидского залива - РИА Новости, 04.11.2024

Венгрия призвала ЕС скорее ввести безвиз со странами Персидского залива

Евросоюзу надо как можно скорее заключить соглашение о свободной торговле и ввести безвизовый режим со странами Персидского залива, иначе сообщество упустит... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T19:46

2024-11-04T19:46

2024-11-04T19:46

цены на нефть

венгрия

персидский залив

россия

петер сийярто

луиджи ди майо

евросоюз

мид италии

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БУДАПЕШТ, 4 ноя - РИА Новости. Евросоюзу надо как можно скорее заключить соглашение о свободной торговле и ввести безвизовый режим со странами Персидского залива, иначе сообщество упустит очередной шанс для развития, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По его словам, в интересах ЕС максимально тесное сотрудничество с регионом Персидского залива, который сейчас один из наиболее быстро развивающихся в мире, однако "Брюссель продолжает тормозить выстраивание сотрудничества". "Необходимо добиться быстрого прогресса по трем стратегическим вопросам: как можно скорее необходимо заключить соглашение о свободной торговле, необходимо как можно скорее согласовать безвизовый режим и завязать более тесное энергетическое сотрудничество. Если все эти проблемы не будут решены быстро, Европа потеряет еще один важный шанс для развития и роста", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.Министр отметил, что эту точку зрения разделяет верховный представитель ЕС в регионе, экс-глава МИД Италии Луиджи ди Майо. Ранее Сийярто отмечал, что в ходе его визита в Доху было заключено соглашение, в соответствии с которым энергокомпании Венгрии и Катара могут начать переговоры о поставках СПГ в Венгрию приблизительно через три года. По его словам, идут также переговоры с Оманом на уровне специалистов и предприятий о возможном начале импорта нефти и природного газа. Сийярто подчеркнул, что соглашения со странами Персидского залива о поставке нефти и газа в Венгрию не означают отказа от контрактов с Россией, а направлены на диверсификацию.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240818/vengrija-1966870389.html

венгрия

персидский залив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, венгрия, персидский залив, россия, петер сийярто, луиджи ди майо, евросоюз, мид италии