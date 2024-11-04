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Венгрия призвала ЕС скорее ввести безвиз со странами Персидского залива - РИА Новости, 04.11.2024
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19:46 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/vengrija-1981828908.html
Венгрия призвала ЕС скорее ввести безвиз со странами Персидского залива
Венгрия призвала ЕС скорее ввести безвиз со странами Персидского залива - РИА Новости, 04.11.2024
Венгрия призвала ЕС скорее ввести безвиз со странами Персидского залива
Евросоюзу надо как можно скорее заключить соглашение о свободной торговле и ввести безвизовый режим со странами Персидского залива, иначе сообщество упустит... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T19:46
2024-11-04T19:46
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БУДАПЕШТ, 4 ноя - РИА Новости. Евросоюзу надо как можно скорее заключить соглашение о свободной торговле и ввести безвизовый режим со странами Персидского залива, иначе сообщество упустит очередной шанс для развития, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По его словам, в интересах ЕС максимально тесное сотрудничество с регионом Персидского залива, который сейчас один из наиболее быстро развивающихся в мире, однако "Брюссель продолжает тормозить выстраивание сотрудничества". "Необходимо добиться быстрого прогресса по трем стратегическим вопросам: как можно скорее необходимо заключить соглашение о свободной торговле, необходимо как можно скорее согласовать безвизовый режим и завязать более тесное энергетическое сотрудничество. Если все эти проблемы не будут решены быстро, Европа потеряет еще один важный шанс для развития и роста", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.Министр отметил, что эту точку зрения разделяет верховный представитель ЕС в регионе, экс-глава МИД Италии Луиджи ди Майо. Ранее Сийярто отмечал, что в ходе его визита в Доху было заключено соглашение, в соответствии с которым энергокомпании Венгрии и Катара могут начать переговоры о поставках СПГ в Венгрию приблизительно через три года. По его словам, идут также переговоры с Оманом на уровне специалистов и предприятий о возможном начале импорта нефти и природного газа. Сийярто подчеркнул, что соглашения со странами Персидского залива о поставке нефти и газа в Венгрию не означают отказа от контрактов с Россией, а направлены на диверсификацию.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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цены на нефть, венгрия, персидский залив, россия, петер сийярто, луиджи ди майо, евросоюз, мид италии
Цены на нефть, Венгрия, Персидский залив, Россия, Петер Сийярто, Луиджи Ди Майо, Евросоюз, МИД Италии
Венгрия призвала ЕС скорее ввести безвиз со странами Персидского залива

Сийярто призвал ЕС установить свободную торговлю со странами Персидского залива

© AP Photo / Shakh AivazovФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© AP Photo / Shakh Aivazov
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БУДАПЕШТ, 4 ноя - РИА Новости. Евросоюзу надо как можно скорее заключить соглашение о свободной торговле и ввести безвизовый режим со странами Персидского залива, иначе сообщество упустит очередной шанс для развития, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, в интересах ЕС максимально тесное сотрудничество с регионом Персидского залива, который сейчас один из наиболее быстро развивающихся в мире, однако "Брюссель продолжает тормозить выстраивание сотрудничества".
«
"Необходимо добиться быстрого прогресса по трем стратегическим вопросам: как можно скорее необходимо заключить соглашение о свободной торговле, необходимо как можно скорее согласовать безвизовый режим и завязать более тесное энергетическое сотрудничество. Если все эти проблемы не будут решены быстро, Европа потеряет еще один важный шанс для развития и роста", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
Министр отметил, что эту точку зрения разделяет верховный представитель ЕС в регионе, экс-глава МИД Италии Луиджи ди Майо.
Ранее Сийярто отмечал, что в ходе его визита в Доху было заключено соглашение, в соответствии с которым энергокомпании Венгрии и Катара могут начать переговоры о поставках СПГ в Венгрию приблизительно через три года. По его словам, идут также переговоры с Оманом на уровне специалистов и предприятий о возможном начале импорта нефти и природного газа. Сийярто подчеркнул, что соглашения со странами Персидского залива о поставке нефти и газа в Венгрию не означают отказа от контрактов с Россией, а направлены на диверсификацию.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
Сийярто пояснил позицию об упрощенных визах для россиян и белорусов
18 августа, 12:05
 
Цены на нефтьВенгрияПерсидский заливРоссияПетер СийяртоЛуиджи Ди МайоЕвросоюзМИД Италии
 
 
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