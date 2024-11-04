Венгрия призвала ЕС скорее ввести безвиз со странами Персидского залива
Сийярто призвал ЕС установить свободную торговлю со странами Персидского залива
© AP Photo / Shakh AivazovФлаг Евросоюза
© AP Photo / Shakh Aivazov
Флаг Евросоюза. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 4 ноя - РИА Новости. Евросоюзу надо как можно скорее заключить соглашение о свободной торговле и ввести безвизовый режим со странами Персидского залива, иначе сообщество упустит очередной шанс для развития, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, в интересах ЕС максимально тесное сотрудничество с регионом Персидского залива, который сейчас один из наиболее быстро развивающихся в мире, однако "Брюссель продолжает тормозить выстраивание сотрудничества".
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"Необходимо добиться быстрого прогресса по трем стратегическим вопросам: как можно скорее необходимо заключить соглашение о свободной торговле, необходимо как можно скорее согласовать безвизовый режим и завязать более тесное энергетическое сотрудничество. Если все эти проблемы не будут решены быстро, Европа потеряет еще один важный шанс для развития и роста", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
Министр отметил, что эту точку зрения разделяет верховный представитель ЕС в регионе, экс-глава МИД Италии Луиджи ди Майо.
Ранее Сийярто отмечал, что в ходе его визита в Доху было заключено соглашение, в соответствии с которым энергокомпании Венгрии и Катара могут начать переговоры о поставках СПГ в Венгрию приблизительно через три года. По его словам, идут также переговоры с Оманом на уровне специалистов и предприятий о возможном начале импорта нефти и природного газа. Сийярто подчеркнул, что соглашения со странами Персидского залива о поставке нефти и газа в Венгрию не означают отказа от контрактов с Россией, а направлены на диверсификацию.
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