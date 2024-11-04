https://ria.ru/20241104/valensiya-1981793993.html

В Валенсии завершился "метеорологический кризис"

В Валенсии завершился "метеорологический кризис" - РИА Новости, 04.11.2024

В Валенсии завершился "метеорологический кризис"

Государственное метеорологическое агентство Испании (AEMET) сообщило, что в автономном сообществе Валенсия завершился "метеорологический кризис". РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T14:27

2024-11-04T14:27

2024-11-04T14:27

в мире

валенсия (область)

испания

мадрид

наводнения в испании

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МАДРИД, 4 ноя - РИА Новости. Государственное метеорологическое агентство Испании (AEMET) сообщило, что в автономном сообществе Валенсия завершился "метеорологический кризис". "Дорогие сограждане, валенсийцы. Мы можем объявить о завершении метеорологического кризиса", - говорится в публикации метеослужбы в социальной сети X. Ранее сообщалось, что правительство Испании привлечет еще 5 тысяч военнослужащих для помощи районам в Валенсии. Кроме того, Мадрид направит в автономное сообщество еще дополнительные 5 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Двадцать девятого октября сильные ливни прошли в разных регионах Испании. Особенно сильно пострадали южные и восточные районы страны, где уровень погодной опасности был повышен до максимального. Число погибших в результате наводнений превысило 211 человек. Катаклизмы нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре Валенсии, наиболее пострадавшего региона на востоке Испании, в результате чего было закрыто более 60 дорог.

https://ria.ru/20241031/valensiya-1981217068.html

валенсия (область)

испания

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в мире, валенсия (область), испания, мадрид, наводнения в испании