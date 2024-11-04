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В Валенсии завершился "метеорологический кризис"
В Валенсии завершился "метеорологический кризис" - РИА Новости, 04.11.2024
В Валенсии завершился "метеорологический кризис"
Государственное метеорологическое агентство Испании (AEMET) сообщило, что в автономном сообществе Валенсия завершился "метеорологический кризис". РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T14:27
2024-11-04T14:27
2024-11-04T14:27
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МАДРИД, 4 ноя - РИА Новости. Государственное метеорологическое агентство Испании (AEMET) сообщило, что в автономном сообществе Валенсия завершился "метеорологический кризис". "Дорогие сограждане, валенсийцы. Мы можем объявить о завершении метеорологического кризиса", - говорится в публикации метеослужбы в социальной сети X. Ранее сообщалось, что правительство Испании привлечет еще 5 тысяч военнослужащих для помощи районам в Валенсии. Кроме того, Мадрид направит в автономное сообщество еще дополнительные 5 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Двадцать девятого октября сильные ливни прошли в разных регионах Испании. Особенно сильно пострадали южные и восточные районы страны, где уровень погодной опасности был повышен до максимального. Число погибших в результате наводнений превысило 211 человек. Катаклизмы нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре Валенсии, наиболее пострадавшего региона на востоке Испании, в результате чего было закрыто более 60 дорог.
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В мире, Валенсия (область), Испания, Мадрид, Наводнения в Испании
В Валенсии завершился "метеорологический кризис"
АEMET: в испанской Валенсии завершился "метеорологический кризис"