https://ria.ru/20241104/ukraina-1981845725.html
Украина вводит обязательную начальную военную подготовку для студентов
Украина вводит обязательную начальную военную подготовку для студентов - РИА Новости, 04.11.2024
Украина вводит обязательную начальную военную подготовку для студентов
Украина вводит обязательную начальную военную подготовку для студентов старших курсов ВУЗов, заявил заместитель министра образования страны Михаил Винницкий. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T22:27
2024-11-04T22:27
2024-11-04T22:27
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Украина вводит обязательную начальную военную подготовку для студентов старших курсов ВУЗов, заявил заместитель министра образования страны Михаил Винницкий. "Уже есть соответствующие изменения в закон, которые обязывают нас в 2025 году ввести базовую общую военную подготовку в учреждения высшего образования. Очевидно, речь не идет о первокурсниках... наиболее вероятно, что это речь идет о третьем курсе. Потому что это уже 19-20 лет, это совершеннолетние ребята... Просто человек, который заканчивает высшее образование, должен уметь вести себя с оружием", - заявил Винницкий в комментарии журналистам украинского издания "Новости.Live". Как подчеркнул Винницкий, эти нововведения не связаны с возможным понижением возраста мобилизации. Также, по его словам, сейчас разворачиваются полигоны для подготовки студентов, а с начала следующего года начнется работа над теоретическим курсом. Туда должны войти основы боевой медицины и тактической подготовки. Ранее секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявлял, что мобилизационный возраст на Украине должен находиться в рамках от 20 до 50 лет. Ранее глава украинского минобороны Рустем Умеров признал, что США обсуждают с властями Украины снижение возраста мобилизации, так как хотят понять, почему Киев не отправляет на фронт людей в возрасте от 18 до 25 лет. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240802/mobilizatsiya-1963748112.html
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в мире, украина, сша, киев, рустем умеров, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Киев, Рустем Умеров, Верховная Рада Украины
Украина вводит обязательную начальную военную подготовку для студентов
Киев вводит обязательную военную подготовку для студентов старших курсов ВУЗов
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Украина вводит обязательную начальную военную подготовку для студентов старших курсов ВУЗов, заявил заместитель министра образования страны Михаил Винницкий.
"Уже есть соответствующие изменения в закон, которые обязывают нас в 2025 году ввести базовую общую военную подготовку в учреждения высшего образования. Очевидно, речь не идет о первокурсниках... наиболее вероятно, что это речь идет о третьем курсе. Потому что это уже 19-20 лет, это совершеннолетние ребята... Просто человек, который заканчивает высшее образование, должен уметь вести себя с оружием", - заявил Винницкий в комментарии журналистам украинского издания "Новости.Live".
Как подчеркнул Винницкий, эти нововведения не связаны с возможным понижением возраста мобилизации. Также, по его словам, сейчас разворачиваются полигоны для подготовки студентов, а с начала следующего года начнется работа над теоретическим курсом. Туда должны войти основы боевой медицины и тактической подготовки.
Ранее секретарь комитета Верховной рады
по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявлял, что мобилизационный возраст на Украине должен находиться в рамках от 20 до 50 лет.
Ранее глава украинского минобороны Рустем Умеров
признал, что США
обсуждают с властями Украины снижение возраста мобилизации, так как хотят понять, почему Киев
не отправляет на фронт людей в возрасте от 18 до 25 лет.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.