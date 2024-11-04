https://ria.ru/20241104/ukraina-1981755997.html

Эксперт указал на зависимость Европы от США в вопросе поддержки Украины

Эксперт указал на зависимость Европы от США в вопросе поддержки Украины - РИА Новости, 04.11.2024

Эксперт указал на зависимость Европы от США в вопросе поддержки Украины

ЕС намерен продолжать поддерживать Киев, однако его ресурсы ограничены, в особенности, в вопросе поставок систем ПВО, поэтому в случае сокращения поддержки США, РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T06:52

2024-11-04T06:52

2024-11-04T06:52

дональд трамп

украина

сша

европа

камала харрис

владимир путин

евросоюз

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910076073_0:423:2888:2048_1920x0_80_0_0_9460254591c1b96e2b459aebe27c046a.jpg

ПАРИЖ, 4 ноя – РИА Новости. ЕС намерен продолжать поддерживать Киев, однако его ресурсы ограничены, в особенности, в вопросе поставок систем ПВО, поэтому в случае сокращения поддержки США, вероятной при победе на президентских выборах Дональда Трампа, помощь Запада Киеву сильно уменьшится, заявил РИА Новости эксперт по оборонной политике и безопасности французского Института международных и стратегических отношений (IRIS), генерал Жан-Клод Аллар. "В текущем состоянии вещей, за исключением ситуации, в которой к власти придет (Дональд) Трамп и диалог с ЕС изменится, у Европы есть желание продолжать поддерживать Украину, будь то поставки вооружений или выделение денег. Но очевидно, что, если помогать ей будет только Европа, то, что Украина получит, будет меньше, чем при участии США. Уровень ее поддержки будет слабее, чем на данный момент", - считает эксперт. По его словам, военные ресурсы ЕС ограничены, и ряд вооружений может быть поставлен лишь в течение нескольких лет. "Нужно учитывать реальные возможности. Франция сократила свои запасы вооружений типа земля-воздух и боеприпасов. Она должна восполнить это и не сможет в ближайшей перспективе поставить Украине системы ПВО. Но она сделает это в течение нескольких лет. Возможности ЕС в плане систем земля-воздух также ограничены", - сказал бывший военный. Но, как указывает эксперт, ЕС не во всем следует примеру США, а текущая риторика Брюсселя состоит в том, чтобы продолжать поддерживать Украину. "Как только мы пересекаем один лимит, за ним следует другой. США не спешат разрешать Украине наносить удары по территории РФ, но страны ЕС, которые поставляют ракеты большой дальности Киеву, не стали делать это решение руководством к действию, кроме лимита порядка 150 км. Динамика такова, что ЕС намерен продолжать поддерживать Украину, несмотря ни на что", - сказал эксперт. При этом Аллар отметил, что Украина "истощена в плане вооружений, боеприпасов и человеческих ресурсов", и конфликт продлится столько, "сколько она будет подпитываться за счет своих западных союзников". Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. В феврале 2023 года Трамп обещал, что в случае переизбрания на пост главы государства "в ту же ночь" позвонит президенту РФ Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому для проведения встречи с целью разрешения конфликта на Украине.

https://ria.ru/20241104/ukraina-1981754176.html

https://ria.ru/20241103/prezident-1981681226.html

украина

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дональд трамп, украина, сша, европа, камала харрис, владимир путин, евросоюз, выборы президента сша — 2024