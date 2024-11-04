https://ria.ru/20241104/ucheniya-1981742180.html

ВМС России и Индонезии проведут первые в истории совместные учения

ВМС России и Индонезии проведут первые в истории совместные учения - РИА Новости, 04.11.2024

ВМС России и Индонезии проведут первые в истории совместные учения

Военно-морские силы России и Индонезии проведут первые в истории совместные учения "Орруда-2024", они пройдут в порту индонезийского города Сурабая и Яванском... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T00:13

2024-11-04T00:13

2024-11-04T00:13

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СУРАБАЯ, 4 ноя - РИА Новости. Военно-морские силы России и Индонезии проведут первые в истории совместные учения "Орруда-2024", они пройдут в порту индонезийского города Сурабая и Яванском море. Впервые в историиВ августе стало известно, что ВМС Индонезии и ВМС России проведут двусторонние учения в Сурабае, провинция Восточная Ява. Учения получили название "Орруда-2024". Они продлятся с 4 по 8 ноября. Это будут первые двусторонние учения ВМС Индонезии и России с момента обретения Индонезией независимости 79 лет назад. Две птицыНазвание учений имеет необычное происхождение - оно состоит из названий двух птиц: российского орла и индонезийской мифической птицы Гаруда. Таким образом, составное название "Орруда" отражает намерение стран провести учения "крылом к крылу". Встреча отряда Тихоокеанского флотаВ воскресенье отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМС России совершил дружественный заход в порт Танджунг Перак города Сурабая. В состав отряда вошли корветы "Громкий", "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и судно обеспечения "Печенга". В церемонии встречи кораблей в Сурабае принял участие посол РФ в Индонезии Сергей Толченов. Российские корабли приветствовали представители командования индонезийских ВМС, а местные танцовщицы исполнили традиционный танец. Плановое мероприятие и урок недоброжелателямСовместные учения "Орруда-2024" будут состоять из базового (портового) и морского этапа. Они пройдут в Сурабае и Яванском море соответственно. Посол РФ в Индонезии неоднократно подчеркивал, что учения ВМС двух стран являются плановым мероприятием, абсолютно нормальным для стран-партнеров и не направленным против какой-либо третьей стороны. Однако, как ожидается, учениям "Орруда-2024" не удастся избежать незваных наблюдателей, которые будут внимательно следить за действиями участников мероприятий. Комментируя это, командир отряда кораблей Тихоокеанского флота ВМС России Алексей Анциферов сообщил РИА Новости, что первые учения покажут недружественным соседям Индонезии в регионе готовность России всегда прийти на помощь. Надежда на будущееБеседуя с агентством, Анциферов также выразил надежду, что учения будут иметь ежегодный характер, а их масштабы будут постепенно расти.

https://ria.ru/20241103/vms-1981714021.html

https://ria.ru/20241030/nato-1980933465.html

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