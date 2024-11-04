Рейтинг@Mail.ru
Аналитик назвал опасения Турции при решении банковской проблемы с Россией - РИА Новости, 04.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:21 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/turtsiya-1981757161.html
Аналитик назвал опасения Турции при решении банковской проблемы с Россией
Аналитик назвал опасения Турции при решении банковской проблемы с Россией - РИА Новости, 04.11.2024
Аналитик назвал опасения Турции при решении банковской проблемы с Россией
Официальная Анкара хочет решить проблему банковских переводов с Россией, не увязнув при этом в американских санкциях, но ситуация вредит экспортерам, заявил РИА РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T07:21
2024-11-04T07:21
реджеп тайип эрдоган
дональд трамп
алексей ерхов
турция
россия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929576179_0:119:3071:1846_1920x0_80_0_0_557c225a88d1ee0668858dbad9ca0732.jpg
АНКАРА, 4 ноя – РИА Новости. Официальная Анкара хочет решить проблему банковских переводов с Россией, не увязнув при этом в американских санкциях, но ситуация вредит экспортерам, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер. В ходе переговоров лидеров Турции и РФ на полях саммита БРИКС в Казани президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. Турция и Россия, как сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице, ведут переговорный процесс по решению проблемы банковских переводов, не все детали стороны предпочитают разглашать. "Основная проблема денежного потока с Россией заключается в том, что турецкие банки не принимают денежные переводы из-за угроз американских санкций. Следовательно, источником проблемы является Турция, а той стороной, которая должна предпринять шаги по этому вопросу, является администрация Анкары. Президент (Турции) Эрдоган действительно хочет решить проблему, но пытается сделать это, не увязнув в американских санкциях", - заявил аналитик. Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов сообщал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов. По словам Озера, проблема денежных переводов в одностороннем порядке вредит турецким экспортерам. "Насколько известно, конкретного плана решения проблемы турецкая сторона на данный момент не подготовила. Эрдоган надеется, что Трамп победит на американских выборах и отменит антироссийские санкции. Фактически для решения проблемы можно использовать банки непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК). Проблему можно полностью устранить, создав платежную систему "Мир" с несколькими банками ТРСК", - сказал Озер. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент США Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс. От Демократической партии выдвигается Камала Харрис, а на пост вице-президента претендует губернатор Миннесоты Тим Уолц. Вместе с президентскими 5 ноября пройдут выборы полного состава палаты представителей, а также 33 сенаторов - третьей части всех мандатов. Финансовая система Турции из-за страха санкций слишком тщательно проверяет транзакции с РФ, даже если речь о неподсанкционных контрагентах, жалобы поступают от обеих сторон, заявил ранее министр финансов Турции Мехмет Шимшек.
https://ria.ru/20241101/ssha-1981267167.html
https://ria.ru/20241023/putin-1979645562.html
турция
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929576179_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_d56cb03a2527d4529639cf60b3dbcd65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
реджеп тайип эрдоган, дональд трамп, алексей ерхов, турция, россия, сша
Реджеп Тайип Эрдоган, Дональд Трамп, Алексей Ерхов, Турция, Россия, США
Аналитик назвал опасения Турции при решении банковской проблемы с Россией

Аналитик Озер: Турция хочет решить банковскую проблему с РФ, избежав санкций США

© iStock.com / 9parusnikovТурецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© iStock.com / 9parusnikov
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 4 ноя – РИА Новости. Официальная Анкара хочет решить проблему банковских переводов с Россией, не увязнув при этом в американских санкциях, но ситуация вредит экспортерам, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер.
В ходе переговоров лидеров Турции и РФ на полях саммита БРИКС в Казани президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. Турция и Россия, как сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице, ведут переговорный процесс по решению проблемы банковских переводов, не все детали стороны предпочитают разглашать.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
США пытаются помешать торговле России и Турции, заявил Лавров
1 ноября, 07:29
"Основная проблема денежного потока с Россией заключается в том, что турецкие банки не принимают денежные переводы из-за угроз американских санкций. Следовательно, источником проблемы является Турция, а той стороной, которая должна предпринять шаги по этому вопросу, является администрация Анкары. Президент (Турции) Эрдоган действительно хочет решить проблему, но пытается сделать это, не увязнув в американских санкциях", - заявил аналитик.
Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов сообщал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов.
По словам Озера, проблема денежных переводов в одностороннем порядке вредит турецким экспортерам.
"Насколько известно, конкретного плана решения проблемы турецкая сторона на данный момент не подготовила. Эрдоган надеется, что Трамп победит на американских выборах и отменит антироссийские санкции. Фактически для решения проблемы можно использовать банки непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК). Проблему можно полностью устранить, создав платежную систему "Мир" с несколькими банками ТРСК", - сказал Озер.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент США Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс. От Демократической партии выдвигается Камала Харрис, а на пост вице-президента претендует губернатор Миннесоты Тим Уолц. Вместе с президентскими 5 ноября пройдут выборы полного состава палаты представителей, а также 33 сенаторов - третьей части всех мандатов.
Финансовая система Турции из-за страха санкций слишком тщательно проверяет транзакции с РФ, даже если речь о неподсанкционных контрагентах, жалобы поступают от обеих сторон, заявил ранее министр финансов Турции Мехмет Шимшек.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Россия видит перспективы сотрудничества Турции с БРИКС, заявил Путин
23 октября, 18:15
 
Реджеп Тайип ЭрдоганДональд ТрампАлексей ЕрховТурцияРоссияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала