Аналитик назвал опасения Турции при решении банковской проблемы с Россией
Аналитик Озер: Турция хочет решить банковскую проблему с РФ, избежав санкций США
© iStock.com / 9parusnikovТурецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле
© iStock.com / 9parusnikov
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 4 ноя – РИА Новости. Официальная Анкара хочет решить проблему банковских переводов с Россией, не увязнув при этом в американских санкциях, но ситуация вредит экспортерам, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер.
В ходе переговоров лидеров Турции и РФ на полях саммита БРИКС в Казани президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. Турция и Россия, как сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице, ведут переговорный процесс по решению проблемы банковских переводов, не все детали стороны предпочитают разглашать.
"Основная проблема денежного потока с Россией заключается в том, что турецкие банки не принимают денежные переводы из-за угроз американских санкций. Следовательно, источником проблемы является Турция, а той стороной, которая должна предпринять шаги по этому вопросу, является администрация Анкары. Президент (Турции) Эрдоган действительно хочет решить проблему, но пытается сделать это, не увязнув в американских санкциях", - заявил аналитик.
Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов сообщал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов.
По словам Озера, проблема денежных переводов в одностороннем порядке вредит турецким экспортерам.
"Насколько известно, конкретного плана решения проблемы турецкая сторона на данный момент не подготовила. Эрдоган надеется, что Трамп победит на американских выборах и отменит антироссийские санкции. Фактически для решения проблемы можно использовать банки непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК). Проблему можно полностью устранить, создав платежную систему "Мир" с несколькими банками ТРСК", - сказал Озер.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент США Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс. От Демократической партии выдвигается Камала Харрис, а на пост вице-президента претендует губернатор Миннесоты Тим Уолц. Вместе с президентскими 5 ноября пройдут выборы полного состава палаты представителей, а также 33 сенаторов - третьей части всех мандатов.
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