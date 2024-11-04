Грета Тунберг приняла участие в акции в Тбилиси против итогов выборов
Экоактивистка Грета Тунберг приняла участие в акции протеста оппозиции в Тбилиси
© Фото : Sputnik Ближнее зарубежьеГрета Тунберг на акции протеста в Тбилиси
© Фото : Sputnik Ближнее зарубежье
Грета Тунберг на акции протеста в Тбилиси
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ТБИЛИСИ, 4 ноя - РИА Новости. Шведская экоактивистка Грета Тунберг приняла участие в акции протеста грузинской оппозиции в Тбилиси против итогов парламентских выборов, согласно которым победила правящая партия "Грузинская мечта", передает корреспондент РИА Новости.
"Я здесь, чтобы выразить свою поддержку и солидарность всем активистам и гражданам, которые отстаивают свои фундаментальные права, такие как свобода, справедливость и демократия", - заявила активистка журналистам.
Акция протеста у парламента уже завершилась, однако протестующие продолжили шествие по центральным проспектам столицы. Оппозиционеры требуют назначения новых парламентских выборов.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то что по конституции глава государства должен быть беспартийным, после выборов призвала сограждан выйти на протест из-за итогов голосования.