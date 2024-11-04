https://ria.ru/20241104/tunberg-1981841936.html

Грета Тунберг приняла участие в акции в Тбилиси против итогов выборов

Грета Тунберг приняла участие в акции в Тбилиси против итогов выборов - РИА Новости, 04.11.2024

Грета Тунберг приняла участие в акции в Тбилиси против итогов выборов

Шведская экоактивистка Грета Тунберг приняла участие в акции протеста грузинской оппозиции в Тбилиси против итогов парламентских выборов, согласно которым... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T21:45

2024-11-04T21:45

2024-11-04T21:46

в мире

грузия

россия

грета тунберг

саломе зурабишвили

обсе

тбилиси

парламентские выборы в грузии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981841195_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_4eb37eab706283010f918a33bae58210.jpg

ТБИЛИСИ, 4 ноя - РИА Новости. Шведская экоактивистка Грета Тунберг приняла участие в акции протеста грузинской оппозиции в Тбилиси против итогов парламентских выборов, согласно которым победила правящая партия "Грузинская мечта", передает корреспондент РИА Новости. "Я здесь, чтобы выразить свою поддержку и солидарность всем активистам и гражданам, которые отстаивают свои фундаментальные права, такие как свобода, справедливость и демократия", - заявила активистка журналистам. Акция протеста у парламента уже завершилась, однако протестующие продолжили шествие по центральным проспектам столицы. Оппозиционеры требуют назначения новых парламентских выборов. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то что по конституции глава государства должен быть беспартийным, после выборов призвала сограждан выйти на протест из-за итогов голосования.

https://ria.ru/20241104/oppozitsiya-1981839038.html

https://ria.ru/20241104/sandu-1981816432.html

грузия

россия

тбилиси

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, грузия, россия, грета тунберг, саломе зурабишвили, обсе, тбилиси, парламентские выборы в грузии — 2024