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Грета Тунберг приняла участие в акции в Тбилиси против итогов выборов - РИА Новости, 04.11.2024
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21:45 04.11.2024 (обновлено: 21:46 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/tunberg-1981841936.html
Грета Тунберг приняла участие в акции в Тбилиси против итогов выборов
Грета Тунберг приняла участие в акции в Тбилиси против итогов выборов - РИА Новости, 04.11.2024
Грета Тунберг приняла участие в акции в Тбилиси против итогов выборов
Шведская экоактивистка Грета Тунберг приняла участие в акции протеста грузинской оппозиции в Тбилиси против итогов парламентских выборов, согласно которым... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T21:45
2024-11-04T21:46
в мире
грузия
россия
грета тунберг
саломе зурабишвили
обсе
тбилиси
парламентские выборы в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 4 ноя - РИА Новости. Шведская экоактивистка Грета Тунберг приняла участие в акции протеста грузинской оппозиции в Тбилиси против итогов парламентских выборов, согласно которым победила правящая партия "Грузинская мечта", передает корреспондент РИА Новости. "Я здесь, чтобы выразить свою поддержку и солидарность всем активистам и гражданам, которые отстаивают свои фундаментальные права, такие как свобода, справедливость и демократия", - заявила активистка журналистам. Акция протеста у парламента уже завершилась, однако протестующие продолжили шествие по центральным проспектам столицы. Оппозиционеры требуют назначения новых парламентских выборов. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то что по конституции глава государства должен быть беспартийным, после выборов призвала сограждан выйти на протест из-за итогов голосования.
https://ria.ru/20241104/oppozitsiya-1981839038.html
https://ria.ru/20241104/sandu-1981816432.html
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в мире, грузия, россия, грета тунберг, саломе зурабишвили, обсе, тбилиси, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Россия, Грета Тунберг, Саломе Зурабишвили, ОБСЕ, Тбилиси, Парламентские выборы в Грузии — 2024
Грета Тунберг приняла участие в акции в Тбилиси против итогов выборов

Экоактивистка Грета Тунберг приняла участие в акции протеста оппозиции в Тбилиси

© Фото : Sputnik Ближнее зарубежьеГрета Тунберг на акции протеста в Тбилиси
Грета Тунберг на акции протеста в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© Фото : Sputnik Ближнее зарубежье
Грета Тунберг на акции протеста в Тбилиси
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ТБИЛИСИ, 4 ноя - РИА Новости. Шведская экоактивистка Грета Тунберг приняла участие в акции протеста грузинской оппозиции в Тбилиси против итогов парламентских выборов, согласно которым победила правящая партия "Грузинская мечта", передает корреспондент РИА Новости.
"Я здесь, чтобы выразить свою поддержку и солидарность всем активистам и гражданам, которые отстаивают свои фундаментальные права, такие как свобода, справедливость и демократия", - заявила активистка журналистам.
Акция протеста грузинской оппозиции перед зданием парламента в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Грузинская оппозиция пообещала начать новые протесты с требованием выборов
Вчера, 21:24
Акция протеста у парламента уже завершилась, однако протестующие продолжили шествие по центральным проспектам столицы. Оппозиционеры требуют назначения новых парламентских выборов.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то что по конституции глава государства должен быть беспартийным, после выборов призвала сограждан выйти на протест из-за итогов голосования.
Выборы президента Молдавии на избирательном участке во Франции - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Оппозиция в Молдавии обвинила Санду в фальсификациях на участках за рубежом
Вчера, 17:47
 
В миреГрузияРоссияГрета ТунбергСаломе ЗурабишвилиОБСЕТбилисиПарламентские выборы в Грузии — 2024
 
 
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