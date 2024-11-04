https://ria.ru/20241104/tsiskaridze-1981841017.html

Цискаридзе рассказал, что много лет борется с ЕГЭ

Цискаридзе рассказал, что много лет борется с ЕГЭ - РИА Новости, 04.11.2024

Цискаридзе рассказал, что много лет борется с ЕГЭ

Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе заявил, что не поддерживает систему ЕГЭ в России, однако... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T21:43

2024-11-04T21:43

2024-11-04T21:43

общество

россия

москва

николай цискаридзе

манеж

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/16/1733471536_0:134:2827:1724_1920x0_80_0_0_a8c8b7fa5f614afdb4a0b05c61df712f.jpg

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе заявил, что не поддерживает систему ЕГЭ в России, однако она дает возможность поступить в хороший вуз людям из дальних регионов. "Я как человек, который много лет борется с ЕГЭ, могу сказать, что я не очень поддерживаю систему ЕГЭ. Но за последние годы она очень модернизировалась и изменилась - в ней тоже есть какая-то доля разума. ЕГЭ дает очень сильный лифт тем людям, которые живут очень далеко, у них нет даже возможности купить билет и куда-то доехать. Но благодаря тому, что они хорошо проходят этот тест, они попадают в хорошие вузы", - сказал он на лекции в рамках марафона "Знание.Первые". Цискаридзе отметил, что выпустился из школы в 1992 году - это был последний выпуск Советского Союза. "Я полгода учился в Советском Союзе, а полгода - в России. Поверьте, экзамены было сдать не проще, и учили нас гораздо сильнее", - подчеркнул артист. В Москве с 4 по 6 ноября проходит федеральный просветительский марафон "Знание.Первые". Центральная площадка марафона - выставочный зал "Манеж".

https://ria.ru/20241104/ege-1981821968.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, москва, николай цискаридзе, манеж