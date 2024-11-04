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Цискаридзе рассказал, что много лет борется с ЕГЭ - РИА Новости, 04.11.2024
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21:43 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/tsiskaridze-1981841017.html
Цискаридзе рассказал, что много лет борется с ЕГЭ
Цискаридзе рассказал, что много лет борется с ЕГЭ - РИА Новости, 04.11.2024
Цискаридзе рассказал, что много лет борется с ЕГЭ
Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе заявил, что не поддерживает систему ЕГЭ в России, однако... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T21:43
2024-11-04T21:43
общество
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николай цискаридзе
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе заявил, что не поддерживает систему ЕГЭ в России, однако она дает возможность поступить в хороший вуз людям из дальних регионов. "Я как человек, который много лет борется с ЕГЭ, могу сказать, что я не очень поддерживаю систему ЕГЭ. Но за последние годы она очень модернизировалась и изменилась - в ней тоже есть какая-то доля разума. ЕГЭ дает очень сильный лифт тем людям, которые живут очень далеко, у них нет даже возможности купить билет и куда-то доехать. Но благодаря тому, что они хорошо проходят этот тест, они попадают в хорошие вузы", - сказал он на лекции в рамках марафона "Знание.Первые". Цискаридзе отметил, что выпустился из школы в 1992 году - это был последний выпуск Советского Союза. "Я полгода учился в Советском Союзе, а полгода - в России. Поверьте, экзамены было сдать не проще, и учили нас гораздо сильнее", - подчеркнул артист. В Москве с 4 по 6 ноября проходит федеральный просветительский марафон "Знание.Первые". Центральная площадка марафона - выставочный зал "Манеж".
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общество, россия, москва, николай цискаридзе, манеж
Общество, Россия, Москва, Николай Цискаридзе, Манеж
Цискаридзе рассказал, что много лет борется с ЕГЭ

Цискаридзе: не поддерживаю ЕГЭ, но он дает возможности людям из регионов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе
 Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе заявил, что не поддерживает систему ЕГЭ в России, однако она дает возможность поступить в хороший вуз людям из дальних регионов.
«
"Я как человек, который много лет борется с ЕГЭ, могу сказать, что я не очень поддерживаю систему ЕГЭ. Но за последние годы она очень модернизировалась и изменилась - в ней тоже есть какая-то доля разума. ЕГЭ дает очень сильный лифт тем людям, которые живут очень далеко, у них нет даже возможности купить билет и куда-то доехать. Но благодаря тому, что они хорошо проходят этот тест, они попадают в хорошие вузы", - сказал он на лекции в рамках марафона "Знание.Первые".
Цискаридзе отметил, что выпустился из школы в 1992 году - это был последний выпуск Советского Союза. "Я полгода учился в Советском Союзе, а полгода - в России. Поверьте, экзамены было сдать не проще, и учили нас гораздо сильнее", - подчеркнул артист.
В Москве с 4 по 6 ноября проходит федеральный просветительский марафон "Знание.Первые". Центральная площадка марафона - выставочный зал "Манеж".
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Симоньян назвала систему ЕГЭ издевательством над нацией
Вчера, 18:41
 
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