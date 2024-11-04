https://ria.ru/20241104/temrezov-1981766813.html

Темрезов: вековая дружба народов — основа могущества нашей великой страны

Темрезов: вековая дружба народов — основа могущества нашей великой страны - РИА Новости, 04.11.2024

Темрезов: вековая дружба народов — основа могущества нашей великой страны

Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов поздравил жителей с Днем народного единства и отметил, что вековая дружба народов, преданность большой и... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T09:30

2024-11-04T09:30

2024-11-04T09:30

карачаево-черкесская республика

общество

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рашид темрезов

владимир путин

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов поздравил жителей с Днем народного единства и отметил, что вековая дружба народов, преданность большой и малой Родине – это основа могущества и силы великой страны. День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. "Дорогие земляки, поздравляю вас с одним из самых важных государственных праздников - Днем народного единства! Многонациональное единство России президент РФ Владимир Путин назвал величайшей ценностью страны. Это наше историческое богатство, которое мы должны бережно хранить и преумножать", - написал Темрезов в своем телеграм-канале. И добавил, что Россия соткана из множества культур, языков, традиций, религий. "Вековая дружба народов, наша преданность большой и малой Родине, наша приверженность традиционным семейным ценностям – это основа могущества и силы нашей великой страны, то, что делает нас сильными и непобедимыми", - отметил Темрезов. По его словам, консолидация общества особенно чувствуется сегодня, когда представители разных народов России плечом к плечу героически отстаивают интересы Родины и имеют мощную общественную поддержку. Это и есть народное единство в самом высоком смысле этого слова. Он также пожелал жителям счастья, добра, благополучия, новых свершений на благо страны. "Пусть наша любимая Родина всегда остается такой же единой и непобедимой", - написал глава региона. День народного единства был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. В День народного единства по всей территории России проводятся акции, шествия и праздничные мероприятия.

https://ria.ru/20241028/temrezov-1980591738.html

https://ria.ru/20240914/meduchrezhdeniya-1972732798.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, москва, рашид темрезов, владимир путин, дмитрий пожарский