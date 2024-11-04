https://ria.ru/20241104/tekstilschiki-1982214651.html

В Текстильщиках заменят более 1,8 километра газопроводных труб

В Текстильщиках заменят более 1,8 километра газопроводных труб - РИА Новости, 06.11.2024

В Текстильщиках заменят более 1,8 километра газопроводных труб

Более 1,8 километра газопроводных труб заменят в районе Текстильщики до конца года, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-04T09:54

2024-11-04T09:54

2024-11-06T15:19

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Более 1,8 километра газопроводных труб заменят в районе Текстильщики до конца года, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. "Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к масштабной реконструкции газопроводов низкого давления в районе Текстильщики. Здесь заменят более 1,8 километра устаревших стальных труб на современные полиэтиленовые, устойчивые к перепадам температур и коррозии. Работы пройдут на участке от дома 27/14 на улице Юных Ленинцев до дома 21 на улице Малышева", - говорится в сообщении. Уточняется, что прокладывать новые трубы будут с применением современных бестраншейных технологий, это поможет быстро и эффективно провести реконструкцию. Также отмечается, что новые газопроводные трубы прослужат более 40 лет.

https://ria.ru/20241103/moskva-1981686658.html

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