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В Тбилиси завершилась акция протеста оппозиции против итогов выборов
В Тбилиси завершилась акция протеста оппозиции против итогов выборов - РИА Новости, 04.11.2024
В Тбилиси завершилась акция протеста оппозиции против итогов выборов
Акция протеста оппозиционеров в Тбилиси перед зданием парламента против итогов парламентских выборов, согласно которым победила правящая партия "Грузинская... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T21:18
2024-11-04T21:18
2024-11-04T21:18
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парламентские выборы в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 4 ноя - РИА Новости. Акция протеста оппозиционеров в Тбилиси перед зданием парламента против итогов парламентских выборов, согласно которым победила правящая партия "Грузинская мечта", завершилась, передает корреспондент РИА Новости. Протестующие направились шествием по проспектам грузинской столицы. Оппозиционеры заявили о начале систематических акций до тех пор, пока не будут назначены новые парламентские выборы. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то что по конституции президент должен быть беспартийным, после выборов призвала сограждан выйти на протест из-за итогов голосования.
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в мире, грузия, россия, саломе зурабишвили, обсе, парламентские выборы в грузии — 2024, тбилиси
В мире, Грузия, Россия, Саломе Зурабишвили, ОБСЕ, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Тбилиси
В Тбилиси завершилась акция протеста оппозиции против итогов выборов
В Тбилиси завершился митинг оппозиции против итогов парламентских выборов