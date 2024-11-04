https://ria.ru/20241104/svo-1981846639.html

"Не справляются": на Украине пришли в ужас от помощи Запада

"Не справляются": на Украине пришли в ужас от помощи Запада - РИА Новости, 04.11.2024

"Не справляются": на Украине пришли в ужас от помощи Запада

Украинские военные недовольны уровнем вооружений, поставляемых Западом, пишет издание Newsweek со ссылкой на украинских военных. РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T22:40

2024-11-04T22:40

2024-11-04T22:40

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

москва

украина

владимир путин

такер карлсон

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846437783_0:88:2090:1264_1920x0_80_0_0_f69bb904b174df7b14deb5d75b63e8ed.jpg

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Украинские военные недовольны уровнем вооружений, поставляемых Западом, пишет издание Newsweek со ссылкой на украинских военных."Лучшие образцы оружия (такие как системы, подобные артиллерийским снарядам Excalibur с GPS-наведением) не работают вообще. Лучшие дроны не летают", — заявил на брифинге для представителей оборонных компаний и журналистов в Лондоне Рустам Нургудин, старший офицер украинского батальона беспилотников "Ахиллес".Международные спонсоры Украины предоставили ей беспилотники и многие другие виды оружия, однако, по словам экспертов, подавляющая их часть не подходят для использования в условиях постоянно меняющихся линий фронта, пролегающих через восточную Украину и вдоль границы с Россией.Среди стран НАТО и их военных "никто не понимает, что происходит", подытожил Нургудин.Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. При этом Россия в последние годы отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241104/ukraina-1981835422.html

https://ria.ru/20241104/sholts-1981837697.html

россия

москва

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, москва, украина, владимир путин, такер карлсон, сергей лавров, нато, gps