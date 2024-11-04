"Не справляются": на Украине пришли в ужас от помощи Запада
Newsweek: офицер ВСУ пожаловался на западные беспилотники
© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Украинские военные недовольны уровнем вооружений, поставляемых Западом, пишет издание Newsweek со ссылкой на украинских военных.
"Лучшие образцы оружия (такие как системы, подобные артиллерийским снарядам Excalibur с GPS-наведением) не работают вообще. Лучшие дроны не летают", — заявил на брифинге для представителей оборонных компаний и журналистов в Лондоне Рустам Нургудин, старший офицер украинского батальона беспилотников "Ахиллес".
Международные спонсоры Украины предоставили ей беспилотники и многие другие виды оружия, однако, по словам экспертов, подавляющая их часть не подходят для использования в условиях постоянно меняющихся линий фронта, пролегающих через восточную Украину и вдоль границы с Россией.
Среди стран НАТО и их военных "никто не понимает, что происходит", подытожил Нургудин.
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. При этом Россия в последние годы отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.