https://ria.ru/20241104/sumy-1981773126.html

В Сумах прогремели взрывы

В Сумах прогремели взрывы - РИА Новости, 04.11.2024

В Сумах прогремели взрывы

Взрывы прогремели в городе Сумы на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T11:04

2024-11-04T11:04

2024-11-04T11:04

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Сумы на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Сумах были слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном "Общественного". В Сумской области на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241104/katastrofa-1981756884.html

https://ria.ru/20241104/ukraina-1981755997.html

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сумы

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Варвара Скокшина

в мире, россия, сумы, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины