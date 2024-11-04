https://ria.ru/20241104/sumy-1981773126.html
В Сумах прогремели взрывы
В Сумах прогремели взрывы - РИА Новости, 04.11.2024
В Сумах прогремели взрывы
Взрывы прогремели в городе Сумы на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T11:04
2024-11-04T11:04
2024-11-04T11:04
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Сумы на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Сумах были слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном "Общественного". В Сумской области на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сумы, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Сумы, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Сумах прогремели взрывы
"Общественное": в Сумах прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги