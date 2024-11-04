https://ria.ru/20241104/stoyanoglo-1981744653.html

Стояногло победил на выборах внутри Молдавии

Стояногло победил на выборах внутри Молдавии - РИА Новости, 04.11.2024

Стояногло победил на выборах внутри Молдавии

Кандидат от оппозиционной Партии социалистов бывший генпрокурор Александр Стояногло побеждает на выборах президента Молдавии на территории самой республики, об... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T01:03

2024-11-04T01:03

2024-11-04T01:25

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россия

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александр стояногло

выборы в молдавии — 2024

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КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Кандидат от оппозиционной Партии социалистов бывший генпрокурор Александр Стояногло побеждает на выборах президента Молдавии на территории самой республики, об этом свидетельствуют результаты обработки 100 процентов протоколов с избирательных участков внутри страны, у действующей главы государства Майи Санду которая придерживается прозападного курса, 48,81 процента, сообщает ЦИК.При этом с учетом подсчета голосов на зарубежных участков после обработки 95% протоколов Санду опережает Стояногло, набирая 51,68 процента.За бывшего генпрокурора, уволенного режимом Санду, проголосовали большинство жителей севера и юга Молдавии, центр – преимущественно за действующего президента. В частности, Стояногло поддержали жители второго по величине города страны Бельцы, тогда как за Санду отдали голоса большинство (57,35 процента) жителей столицы Кишинева.Бывший генпрокурор лидирует и у себя на родине в Гагаузии с абсолютным преимуществом: после подсчета 85,29 процента протоколов в автономии он получает 95,85 процента голосов, у его соперницы лишь 4,15 процента.На избирательных участках в Приднестровье он также набрал 79,40 процента после обработки 100 процента протоколов, тогда как Санду поддержали только 20,60 процента.На избирательных участках за рубежом после обработки 7,87 процента протоколов побеждает действующая президент с 74,13 процента голосов, у Стояногло — 25,87 процента.В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики избирают на четыре года.Во второй тур выборов вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло.Действующая глава государства придерживается политики евроинтеграции, санкций против России и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло, в свою очередь, ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Москвой, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым следует поддерживать стабильное сотрудничество во избежание негативных последствий санкций и кризисов.В первом туре выборов Санду набрала 42,45 процента голосов, Стояногло — 25,98 процента. Второй тур выиграет кандидат, который получит наибольшую поддержку избирателей.

https://ria.ru/20241104/stoyanoglo-1981742397.html

https://ria.ru/20241103/moldaviya-1981738072.html

https://ria.ru/20241103/es-1981737713.html

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в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, александр стояногло, выборы в молдавии — 2024