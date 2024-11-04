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Стояногло победил на выборах внутри Молдавии - РИА Новости, 04.11.2024
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01:03 04.11.2024 (обновлено: 01:25 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/stoyanoglo-1981744653.html
Стояногло победил на выборах внутри Молдавии
Стояногло победил на выборах внутри Молдавии - РИА Новости, 04.11.2024
Стояногло победил на выборах внутри Молдавии
Кандидат от оппозиционной Партии социалистов бывший генпрокурор Александр Стояногло побеждает на выборах президента Молдавии на территории самой республики, об... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T01:03
2024-11-04T01:25
в мире
молдавия
россия
гагаузия
майя санду
александр стояногло
выборы в молдавии — 2024
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КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Кандидат от оппозиционной Партии социалистов бывший генпрокурор Александр Стояногло побеждает на выборах президента Молдавии на территории самой республики, об этом свидетельствуют результаты обработки 100 процентов протоколов с избирательных участков внутри страны, у действующей главы государства Майи Санду которая придерживается прозападного курса, 48,81 процента, сообщает ЦИК.При этом с учетом подсчета голосов на зарубежных участков после обработки 95% протоколов Санду опережает Стояногло, набирая 51,68 процента.За бывшего генпрокурора, уволенного режимом Санду, проголосовали большинство жителей севера и юга Молдавии, центр – преимущественно за действующего президента. В частности, Стояногло поддержали жители второго по величине города страны Бельцы, тогда как за Санду отдали голоса большинство (57,35 процента) жителей столицы Кишинева.Бывший генпрокурор лидирует и у себя на родине в Гагаузии с абсолютным преимуществом: после подсчета 85,29 процента протоколов в автономии он получает 95,85 процента голосов, у его соперницы лишь 4,15 процента.На избирательных участках в Приднестровье он также набрал 79,40 процента после обработки 100 процента протоколов, тогда как Санду поддержали только 20,60 процента.На избирательных участках за рубежом после обработки 7,87 процента протоколов побеждает действующая президент с 74,13 процента голосов, у Стояногло — 25,87 процента.В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики избирают на четыре года.Во второй тур выборов вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло.Действующая глава государства придерживается политики евроинтеграции, санкций против России и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло, в свою очередь, ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Москвой, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым следует поддерживать стабильное сотрудничество во избежание негативных последствий санкций и кризисов.В первом туре выборов Санду набрала 42,45 процента голосов, Стояногло — 25,98 процента. Второй тур выиграет кандидат, который получит наибольшую поддержку избирателей.
https://ria.ru/20241104/stoyanoglo-1981742397.html
https://ria.ru/20241103/moldaviya-1981738072.html
https://ria.ru/20241103/es-1981737713.html
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в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, александр стояногло, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Россия, Гагаузия, Майя Санду, Александр Стояногло, Выборы в Молдавии — 2024
Стояногло победил на выборах внутри Молдавии

Стояногло одержал победу после обработки всех протоколов внутри Молдавии

© Sputnik Молдова/TelegramКандидат в президенты Александр Стояногло проголосовал на участке в Кишиневе
Кандидат в президенты Александр Стояногло проголосовал на участке в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© Sputnik Молдова/Telegram
Кандидат в президенты Александр Стояногло проголосовал на участке в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Кандидат от оппозиционной Партии социалистов бывший генпрокурор Александр Стояногло побеждает на выборах президента Молдавии на территории самой республики, об этом свидетельствуют результаты обработки 100 процентов протоколов с избирательных участков внутри страны, у действующей главы государства Майи Санду которая придерживается прозападного курса, 48,81 процента, сообщает ЦИК.
При этом с учетом подсчета голосов на зарубежных участков после обработки 95% протоколов Санду опережает Стояногло, набирая 51,68 процента.
Экс-генпрокурор, кандидат в президенты Молдавии Алекcандр Стояногло во время пресс-подхода после голосования на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Лидирующий на выборах в Молдавии Стояногло обратился к жителям страны
00:16
За бывшего генпрокурора, уволенного режимом Санду, проголосовали большинство жителей севера и юга Молдавии, центр – преимущественно за действующего президента. В частности, Стояногло поддержали жители второго по величине города страны Бельцы, тогда как за Санду отдали голоса большинство (57,35 процента) жителей столицы Кишинева.
Бывший генпрокурор лидирует и у себя на родине в Гагаузии с абсолютным преимуществом: после подсчета 85,29 процента протоколов в автономии он получает 95,85 процента голосов, у его соперницы лишь 4,15 процента.
На избирательных участках в Приднестровье он также набрал 79,40 процента после обработки 100 процента протоколов, тогда как Санду поддержали только 20,60 процента.
На избирательных участках за рубежом после обработки 7,87 процента протоколов побеждает действующая президент с 74,13 процента голосов, у Стояногло — 25,87 процента.
ЦИК Молдавии - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
В Молдавии второй тур выборов президента признали состоявшимся
Вчера, 23:13
В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики избирают на четыре года.
Во второй тур выборов вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло.
Действующая глава государства придерживается политики евроинтеграции, санкций против России и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло, в свою очередь, ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Москвой, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым следует поддерживать стабильное сотрудничество во избежание негативных последствий санкций и кризисов.
В первом туре выборов Санду набрала 42,45 процента голосов, Стояногло — 25,98 процента. Второй тур выиграет кандидат, который получит наибольшую поддержку избирателей.
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
Молдавские активисты заявили о пустых участках для голосования в ЕС
Вчера, 23:10
 
В миреМолдавияРоссияГагаузияМайя СандуАлександр СтояноглоВыборы в Молдавии — 2024
 
 
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