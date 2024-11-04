https://ria.ru/20241104/stoyanoglo-1981742397.html

Лидирующий на выборах в Молдавии Стояногло обратился к жителям страны

Лидирующий на выборах в Молдавии Стояногло обратился к жителям страны - РИА Новости, 04.11.2024

Лидирующий на выборах в Молдавии Стояногло обратился к жителям страны

Экс-генпрокурор, уволенный режимом Майи Санду, выходец из Гагаузии, кандидат в президенты Молдавии от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло,... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T00:16

2024-11-04T00:16

2024-11-04T00:16

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выборы в молдавии — 2024

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КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Экс-генпрокурор, уволенный режимом Майи Санду, выходец из Гагаузии, кандидат в президенты Молдавии от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло, который лидирует после подсчета 90,81% голосов, призвал граждан страны сохранять спокойствие независимо от итогов выборов главы республики. После обработки 90,81% протоколов с участков Стояногло лидирует во втором туре президента Молдавии с 50,45% голосов, у Санду - 49,55% голосов. "Первые результаты выборов уже поступают, и я призываю всех сохранять спокойствие независимо от цифр. Голос каждого заслуживает уважения, a демократия — это прежде всего зрелость перед результатом. Искренне надеюсь, что с этого момента мы положим конец навязанным нам ненависти и расколу", - написал Стояногло в своем Telegram-канале. Он призвал граждан смотреть шире узких интересов, а провластные средства массовой информации и НПО — вернуться к объективному информированию общества, "отказавшись от манипуляций, нагнетания и искусственного разжигания вражды". "Также обращаюсь к дипломатическому корпусу, аккредитованному в Кишиневе, — относитесь к этой важной фазе с максимальной осторожностью, объективностью и сбалансированным подходом. Молдавии нужна стабильность, а не искусственные конфликты", - подчеркнул Стояногло. В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов. В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.

https://ria.ru/20241103/stoyanoglo-1981668039.html

https://ria.ru/20241103/stojanogshee-1981735302.html

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молдавия, россия, гагаузия, александр стояногло, майя санду, выборы в молдавии — 2024, в мире