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Стояногло лидирует в Гагаузии с 97,04 процента голосов - РИА Новости, 04.11.2024
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00:09 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/stoyanoglo-1981742044.html
Стояногло лидирует в Гагаузии с 97,04 процента голосов
Стояногло лидирует в Гагаузии с 97,04 процента голосов - РИА Новости, 04.11.2024
Стояногло лидирует в Гагаузии с 97,04 процента голосов
Экс-генпрокурор, уволенный режимом президента Майи Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло лидирует у себя... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T00:09
2024-11-04T00:09
молдавия
гагаузия
россия
майя санду
александр стояногло
выборы в молдавии — 2024
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КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Экс-генпрокурор, уволенный режимом президента Майи Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло лидирует у себя на родине с абсолютным преимуществом: после подсчета 100% протоколов в Гагаузской автономии он получает 97,04% голосов, у Санду - 2,96%, сообщается на сайте ЦИК Молдавии. В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов. В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.
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молдавия, гагаузия, россия, майя санду, александр стояногло, выборы в молдавии — 2024, в мире
Молдавия, Гагаузия, Россия, Майя Санду, Александр Стояногло, Выборы в Молдавии — 2024, В мире
Стояногло лидирует в Гагаузии с 97,04 процента голосов

Кандидат в президенты Молдавии Стояногло лидирует в Гагаузии с 97,04% голосов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЭкс-генпрокурор, кандидат в президенты Молдавии Алекcандр Стояногло участвует в предвыборных дебатах во Дворце Республики
Экс-генпрокурор, кандидат в президенты Молдавии Алекcандр Стояногло участвует в предвыборных дебатах во Дворце Республики - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Экс-генпрокурор, кандидат в президенты Молдавии Алекcандр Стояногло участвует в предвыборных дебатах во Дворце Республики. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Экс-генпрокурор, уволенный режимом президента Майи Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло лидирует у себя на родине с абсолютным преимуществом: после подсчета 100% протоколов в Гагаузской автономии он получает 97,04% голосов, у Санду - 2,96%, сообщается на сайте ЦИК Молдавии.
В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
Алекcандр Стояногло - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
Стояногло поблагодарил молдаван за активное участие в выборах
Вчера, 22:28
В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.
 
МолдавияГагаузияРоссияМайя СандуАлександр СтояноглоВыборы в Молдавии — 2024В мире
 
 
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