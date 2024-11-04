Стояногло лидирует в Гагаузии с 97,04 процента голосов
Кандидат в президенты Молдавии Стояногло лидирует в Гагаузии с 97,04% голосов
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЭкс-генпрокурор, кандидат в президенты Молдавии Алекcандр Стояногло участвует в предвыборных дебатах во Дворце Республики
Экс-генпрокурор, кандидат в президенты Молдавии Алекcандр Стояногло участвует в предвыборных дебатах во Дворце Республики. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Экс-генпрокурор, уволенный режимом президента Майи Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло лидирует у себя на родине с абсолютным преимуществом: после подсчета 100% протоколов в Гагаузской автономии он получает 97,04% голосов, у Санду - 2,96%, сообщается на сайте ЦИК Молдавии.
В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.