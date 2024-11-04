https://ria.ru/20241104/stoyanoglo-1981741791.html

Стояногло лидирует в ПМР на выборах главы Молдавии с 79,40 процента голосов

Стояногло лидирует в ПМР на выборах главы Молдавии с 79,40 процента голосов - РИА Новости, 04.11.2024

Стояногло лидирует в ПМР на выборах главы Молдавии с 79,40 процента голосов

Бывший генпрокурор, уволенный режимом президента Майи Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло лидирует во... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T00:06

2024-11-04T00:06

2024-11-04T00:06

молдавия

россия

майя санду

александр стояногло

выборы в молдавии — 2024

гагаузия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958297210_0:83:1344:839_1920x0_80_0_0_92b845c6e3759977c6c17fd1d0c11a58.jpg

КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Бывший генпрокурор, уволенный режимом президента Майи Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло лидирует во втором туре выборов главы республики на избирательных участках в Приднестровье с 79,40%, у Санду 20,60%, сообщает Центральная избирательная комиссия после обработки 100% протоколов с избирательных участков ПМР. Стояногло лидирует во втором туре президента Молдавии с 79,72% голосов, у Санду - 29,28% голосов, исходя из данных, которые опубликованы на сайте ЦИК по участкам, где голосовали жители Приднестровского региона. В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов. В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.

https://ria.ru/20241103/stojanogshee-1981735302.html

https://ria.ru/20241103/rechan-1981725136.html

молдавия

россия

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, россия, майя санду, александр стояногло, выборы в молдавии — 2024, гагаузия, в мире