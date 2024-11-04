Стояногло лидирует в ПМР на выборах главы Молдавии с 79,40 процента голосов
Стояногло лидирует в ПМР на выборах с 79,40% по итогам всех протоколов
© Sputnik / Mihai CarausАлександр Стояногло
© Sputnik / Mihai Caraus
Александр Стояногло. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Бывший генпрокурор, уволенный режимом президента Майи Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло лидирует во втором туре выборов главы республики на избирательных участках в Приднестровье с 79,40%, у Санду 20,60%, сообщает Центральная избирательная комиссия после обработки 100% протоколов с избирательных участков ПМР.
Стояногло лидирует во втором туре президента Молдавии с 79,72% голосов, у Санду - 29,28% голосов, исходя из данных, которые опубликованы на сайте ЦИК по участкам, где голосовали жители Приднестровского региона.
В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.