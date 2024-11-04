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СМИ: сотрудников избирательных комиссий в США засыпают угрозами - РИА Новости, 04.11.2024
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22:01 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/ssha-1981844021.html
СМИ: сотрудников избирательных комиссий в США засыпают угрозами
СМИ: сотрудников избирательных комиссий в США засыпают угрозами - РИА Новости, 04.11.2024
СМИ: сотрудников избирательных комиссий в США засыпают угрозами
Сотрудники избирательных комиссий США получают многочисленные угрозы, что вынуждает силовиков бросать дополнительные средства на поддержание общественной... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T22:01
2024-11-04T22:01
в мире
сша
нью-йорк (город)
камала харрис
дональд трамп
фбр
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Сотрудники избирательных комиссий США получают многочисленные угрозы, что вынуждает силовиков бросать дополнительные средства на поддержание общественной безопасности в преддверии президентских выборов, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на внутренний документ полиции Нью-Йорка. "Сотрудников избирательной комиссии по всей стране засыпают угрозами, в то время как правоохранительные органы по всей стране выделяют "значительные ресурсы" для обеспечения общественной безопасности во время выборов", - говорится в материале. По данным телеканала, в документе в качестве групп риска, кроме самих сотрудников избирательных комиссий, обозначены правительственные чиновники, предвыборные штабы, а также связанные с голосованием объекты, инфраструктура и применяемые технологии. Среди потенциальных угроз в адрес упомянутых групп в документе отмечаются угрозы расправой, доставка подозрительных посылок, избиения, поджоги и уничтожение имущества в целом, преследование, а также кибератаки и кампании по дезинформации, в том числе со стороны иностранных государств. Утверждается, что с апреля ФБР получило более 2 тысяч жалоб на угрозы сотрудникам избирательной комиссии и начало по ним минимум 100 расследований, судебные обвинения были предъявлены уже более чем 20 подозреваемым. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241104/vybory-1981821325.html
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в мире, сша, нью-йорк (город), камала харрис, дональд трамп, фбр, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Нью-Йорк (город), Камала Харрис, Дональд Трамп, ФБР, Выборы президента США — 2024
СМИ: сотрудников избирательных комиссий в США засыпают угрозами

ABC News: сотрудников избиркомов в США засыпают угрозами перед выборами

© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Сотрудники избирательных комиссий США получают многочисленные угрозы, что вынуждает силовиков бросать дополнительные средства на поддержание общественной безопасности в преддверии президентских выборов, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на внутренний документ полиции Нью-Йорка.
"Сотрудников избирательной комиссии по всей стране засыпают угрозами, в то время как правоохранительные органы по всей стране выделяют "значительные ресурсы" для обеспечения общественной безопасности во время выборов", - говорится в материале.
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По данным телеканала, в документе в качестве групп риска, кроме самих сотрудников избирательных комиссий, обозначены правительственные чиновники, предвыборные штабы, а также связанные с голосованием объекты, инфраструктура и применяемые технологии.
Среди потенциальных угроз в адрес упомянутых групп в документе отмечаются угрозы расправой, доставка подозрительных посылок, избиения, поджоги и уничтожение имущества в целом, преследование, а также кибератаки и кампании по дезинформации, в том числе со стороны иностранных государств.
Утверждается, что с апреля ФБР получило более 2 тысяч жалоб на угрозы сотрудникам избирательной комиссии и начало по ним минимум 100 расследований, судебные обвинения были предъявлены уже более чем 20 подозреваемым.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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В миреСШАНью-Йорк (город)Камала ХаррисДональд ТрампФБРВыборы президента США — 2024
 
 
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