https://ria.ru/20241104/spetsoperatsiya-1981824589.html

Спецоперация, 4 ноября: ВСУ за сутки потеряли до 1375 военнослужащих

Спецоперация, 4 ноября: ВСУ за сутки потеряли до 1375 военнослужащих - РИА Новости, 04.11.2024

Спецоперация, 4 ноября: ВСУ за сутки потеряли до 1375 военнослужащих

Потери ВСУ за сутки на разных направлениях составили до 1375 военных, следует из сводки Минобороны. РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T19:03

2024-11-04T19:03

2024-11-04T19:03

специальная военная операция на украине

россия

украина

великобритания

василий прозоров

владимир зеленский

дэниэл мартиндейл

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Потери ВСУ за сутки на разных направлениях составили до 1375 военных, следует из сводки Минобороны. Кроме того, украинские войска за сутки лишились семи танков и других боевых бронированных машин, 50 орудий полевой артиллерии и минометов и 16 единиц специальной военной автомобильной техники. Оборонное ведомство также сообщило, что российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики и нефтеперерабатывающему заводу, используемым для обеспечения ВСУ, цехам производства и месту хранения безэкипажных катеров. По данным Минобороны, на курском направлении ВСУ за сутки потеряли более 350 военных, четыре танка, четыре БМП Bradley, бронетранспортер и 15 боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия, два миномета, зенитный ракетный комплекс "Оса", 23 автомобиля и одну единицу инженерной техники. Боевой дух ВСУ упалБоевой дух украинских боевиков упал, они напуганы и считают, что веских причин продолжать воевать нет, заявил в интервью РИА Новости американец Дэниэл Мартиндейл, который во время нахождения на подконтрольной ВСУ территории помогал ВС РФ, передавая информацию для ударов по украинским военным объектам. Он также рассказал, что не встретил на Украине ни одного гражданина США, которого можно было бы заподозрить в сборе разведданных. В ответ на вопрос о том, работают ли на Украине американские генералы, офицеры ЦРУ и других разведывательных служб США, Мартиндейл сказал, что не может сказать. По его словам, он встречал только "одного англичанина, который, вероятно, был связан с разведкой". Трамп и Харрис не пойдут на денацификацию и демилитаризацию УкраиныКандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис не пойдут на денацификацию и демилитаризацию Украины, конфликт не удастся урегулировать так, чтобы он устраивал обе стороны, сообщил в интервью РИА Новости замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. При этом, как отметил эксперт, оба кандидата так или иначе постараются подтолкнуть стороны к переговорам. Запад рано или поздно ликвидирует или спишет ЗеленскогоЗапад рано или поздно ликвидирует или спишет Владимира Зеленского, чтобы поставить во главе Украины более приемлемую для переговоров с Россией фигуру, считает экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. Он выразил уверенность, что Зеленского "рано или поздно спишут". Причем спишут его, как отметил экс-подполковник СБУ, "подставив, допустим, под удар нашей ракеты" или замаскируют так: имитируя удар ракеты, а на самом деле ликвидировав. Прозоров также добавил в беседе с РИА Новости, что Запад может ликвидировать Зеленского по причине того, что, во-первых, он "очень много знает", а во-вторых, "это будет козел отпущения, на которого можно повесить будет весь негатив". По словам Прозорова, вместо Зеленского Запад поставит какую-нибудь более приемлемую для переговоров с Россией фигуру с относительно незапятнанной репутацией. Он привел в пример фигуру экс-главкома ВСУ, посла Украины в Великобритании Валерия Залужного, "про которого много говорят в последнее время". По словам эксперта, в последних заявлениях, которые он делает СМИ, находясь в Британии, усматриваются попытки создания положительного имиджа, причем даже в глазах России и российского общества, с посылом "что вот, давайте, как бы, пора вести переговоры". По словам Прозорова, последняя статья Залужного была в какой-то британской газете была в духе: "пора подумать о переговорах, пора подумать о прекращении войны, зачем это надо – гибель столько людей, в таком духе". По оценке Прозорова, сейчас Залужному специально создают положительный имидж. Делая о прогноз о дальнейшем развитии событий, Прозоров предположил, что "потом вдруг с Зеленским что-то происходит", и путем несколько ходовой комбинации "Залужного делают первым лицом на Украине". По данным Прозорова, в украинской политике есть еще несколько фигур, которые видят себя в качестве лидера страны, в том числе глава офиса Зеленского Андрей Ермак и глава ГУР минобороны Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), но не все они приемлемы для России в качестве переговорщика. По мнению эксперта, "скамейка запасных" на Украине достаточно большая, но на Западе тоже прекрасно понимают, что Россия не пойдет на переговоры с Будановым. По словам Прозорова, Буданов в глазах российского общества, российского руководства является убийцей и террористом. Говоря о фигуре Ермака, Прозоров выразил мнение, что может быть он подойдет на место лидера киевского режима, но "он тоже достаточно запятнан близкими контактами с Зеленским". Преступления ВСУ в Часов ЯреЖители Часова Яра бежали от ВСУ и вынуждены были лежать под плитами, спасаясь от украинских дронов, в итоге из семи человек спаслись только двое и помощь им оказали российские военнослужащие, рассказал житель. Кадры его показаний предоставил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. В результате атаки соседям жителя оторвало голову, ступню, два пальца на руке, кому-то сильно повредило лицо. Было принято решение перебежать в блиндаж через дорогу, но и там ВСУ начали обстреливать и закидывать беспилотниками.

https://ria.ru/20241104/zelenskiy-1981815368.html

https://ria.ru/20241104/zelenskiy-1981809253.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Российские военные поздравили соотечественников с Днем народного единства Военные группировки войск "Днепр" поздравили соотечественников с Днём народного единства и рассказали, что задачи СВО объединили людей разных национальностей и конфессий со всей России. 2024-11-04T19:03 true PT2M17S

Американец Мартиндейл: боевой дух украинских боевиков упал, они напуганы Боевой дух украинских боевиков упал, они напуганы и считают, что веских причин продолжать воевать нет, заявил в интервью РИА Новости американец Дэниэл Мартиндейл, который во время нахождения на подконтрольной ВСУ территории помогал ВС РФ 2024-11-04T19:03 true PT0M24S

Выставка трофейной техники, захваченной военнослужащими группировки войск "Север" Выставка трофейной техники, захваченной военнослужащими группировки войск "Север" на харьковском и сумском направлениях в ходе проведения специальной военной операции, открылась в понедельник в Петербурге на территории музейно-выставочного центра "Россия - моя история", передает корреспондент РИА Новости 2024-11-04T19:03 true PT0M30S

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Наталья Макарова

россия, украина, великобритания, василий прозоров, владимир зеленский, дэниэл мартиндейл, вооруженные силы украины