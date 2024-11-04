В Запорожской области с начала СВО погибли более 120 человек
В Запорожской области с начала СВО из-за действий ВСУ погибли более 120 человек
© Минобороны РФРасчет "Гиацинта-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил замаскированное в лесополосе артиллерийское орудие ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области
Расчет "Гиацинта-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил замаскированное в лесополосе артиллерийское орудие ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Более 120 человек погибли на части территории Запорожской области, контролируемой Российской Федерацией, из-за действий ВСУ с начала проведения специальной военной операции, рассказали РИА Новости в министерстве здравоохранения региона.
"С 20.11.2022 по 30.10.2024 пострадало 687 человек: взрослые - 659, дети - 28. Из общего количества пострадавших погибло: 122 человека, взрослые - 117, дети - пять", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Запорожская область стала частью России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.