https://ria.ru/20241104/spetsoperatsiya-1981787503.html

В Запорожской области с начала СВО погибли более 120 человек

В Запорожской области с начала СВО погибли более 120 человек - РИА Новости, 04.11.2024

В Запорожской области с начала СВО погибли более 120 человек

Более 120 человек погибли на части территории Запорожской области, контролируемой Российской Федерацией, из-за действий ВСУ с начала проведения специальной... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T13:23

2024-11-04T13:23

2024-11-04T13:23

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

киев

вооруженные силы украины

происшествия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Более 120 человек погибли на части территории Запорожской области, контролируемой Российской Федерацией, из-за действий ВСУ с начала проведения специальной военной операции, рассказали РИА Новости в министерстве здравоохранения региона. "С 20.11.2022 по 30.10.2024 пострадало 687 человек: взрослые - 659, дети - 28. Из общего количества пострадавших погибло: 122 человека, взрослые - 117, дети - пять", - сообщили в пресс-службе ведомства. Запорожская область стала частью России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20241101/voennye-1981262660.html

запорожская область

россия

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская область, россия, киев, вооруженные силы украины, происшествия