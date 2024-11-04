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В Запорожской области с начала СВО погибли более 120 человек - РИА Новости, 04.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:23 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/spetsoperatsiya-1981787503.html
В Запорожской области с начала СВО погибли более 120 человек
В Запорожской области с начала СВО погибли более 120 человек - РИА Новости, 04.11.2024
В Запорожской области с начала СВО погибли более 120 человек
Более 120 человек погибли на части территории Запорожской области, контролируемой Российской Федерацией, из-за действий ВСУ с начала проведения специальной... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T13:23
2024-11-04T13:23
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
киев
вооруженные силы украины
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Более 120 человек погибли на части территории Запорожской области, контролируемой Российской Федерацией, из-за действий ВСУ с начала проведения специальной военной операции, рассказали РИА Новости в министерстве здравоохранения региона. "С 20.11.2022 по 30.10.2024 пострадало 687 человек: взрослые - 659, дети - 28. Из общего количества пострадавших погибло: 122 человека, взрослые - 117, дети - пять", - сообщили в пресс-службе ведомства. Запорожская область стала частью России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20241101/voennye-1981262660.html
запорожская область
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запорожская область, россия, киев, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Запорожской области с начала СВО погибли более 120 человек

В Запорожской области с начала СВО из-за действий ВСУ погибли более 120 человек

© Минобороны РФРасчет "Гиацинта-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил замаскированное в лесополосе артиллерийское орудие ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области
Расчет Гиацинта-Б группировки войск Днепр уничтожил замаскированное в лесополосе артиллерийское орудие ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© Минобороны РФ
Расчет "Гиацинта-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил замаскированное в лесополосе артиллерийское орудие ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Более 120 человек погибли на части территории Запорожской области, контролируемой Российской Федерацией, из-за действий ВСУ с начала проведения специальной военной операции, рассказали РИА Новости в министерстве здравоохранения региона.
"С 20.11.2022 по 30.10.2024 пострадало 687 человек: взрослые - 659, дети - 28. Из общего количества пострадавших погибло: 122 человека, взрослые - 117, дети - пять", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Запорожская область стала частью России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияКиевВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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