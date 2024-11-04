https://ria.ru/20241104/spetsoperatsiya-1981780121.html
Группировка "Юг" отразила контратаку ВСУ
Группировка "Юг" отразила контратаку ВСУ - РИА Новости, 04.11.2024
Группировка "Юг" отразила контратаку ВСУ
Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили атаку, Украина потеряла более 490 военнослужащих, турецкую... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T12:12
2024-11-04T12:12
2024-11-04T12:14
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили атаку, Украина потеряла более 490 военнослужащих, турецкую бронемашину Kirpi, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 30-й, 33-й, 54-й, 67-й механизированных, 46-й аэромобильной, 5-й и 79-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Предтечино, Миньковка, Часов Яр, Курахово, Дальнее и Северск Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку подразделения 33-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили свыше 490 военнослужащих, боевая бронированная машина Kirpi турецкого производства, два автомобиля, 122-мм гаубица Д-30, два 105-мм орудия L-119 производства Великобритании, два склада боеприпасов и шесть станций радиоэлектронной борьбы.
https://ria.ru/20241103/spetsoperatsiya-1981698863.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина, константиновка, часов яр, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина, Константиновка, Часов Яр, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Юг" отразила контратаку ВСУ
Минобороны: группировка "Юг" продолжила продвижение в глубину обороны противника