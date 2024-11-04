https://ria.ru/20241104/spetsoperatsiya-1981780121.html

Группировка "Юг" отразила контратаку ВСУ

Группировка "Юг" отразила контратаку ВСУ - РИА Новости, 04.11.2024

Группировка "Юг" отразила контратаку ВСУ

Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили атаку, Украина потеряла более 490 военнослужащих, турецкую... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T12:12

2024-11-04T12:12

2024-11-04T12:14

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

украина

константиновка

часов яр

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968586097_0:38:3070:1765_1920x0_80_0_0_1f9a7ca943d8dfd5a46a3741b5c29359.jpg

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили атаку, Украина потеряла более 490 военнослужащих, турецкую бронемашину Kirpi, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 30-й, 33-й, 54-й, 67-й механизированных, 46-й аэромобильной, 5-й и 79-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Предтечино, Миньковка, Часов Яр, Курахово, Дальнее и Северск Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку подразделения 33-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили свыше 490 военнослужащих, боевая бронированная машина Kirpi турецкого производства, два автомобиля, 122-мм гаубица Д-30, два 105-мм орудия L-119 производства Великобритании, два склада боеприпасов и шесть станций радиоэлектронной борьбы.

https://ria.ru/20241103/spetsoperatsiya-1981698863.html

россия

украина

константиновка

часов яр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина, константиновка, часов яр, министерство обороны рф (минобороны рф)