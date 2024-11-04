Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 04.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:10 04.11.2024 (обновлено: 12:17 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/spetsoperatsiya-1981779471.html
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 04.11.2024
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю
Украинские формирования в зоне ответственности группировки войск "Восток" потеряли до 110 военнослужащих и самоходку Caesar производства Франции, сообщило... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T12:10
2024-11-04T12:17
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975675480_0:271:3072:1998_1920x0_80_0_0_66933394b57a765c9da2903b8f406996.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Украинские формирования в зоне ответственности группировки войск "Восток" потеряли до 110 военнослужащих и самоходку Caesar производства Франции, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 37-й бригады морской пехоты и 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Успеновка, Островское, Великая Новоселка и Раздольное Донецкой Народной Республики. Отражены три контратаки формирований 23-й механизированной бригады ВСУ и 123-й бригады теробороны. Потери противника составили до 110 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две 155-мм самоходные артиллерийские установки Caesar производства Франции", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241103/spetsoperatsiya-1981698863.html
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975675480_58:0:2789:2048_1920x0_80_0_0_e5380e2195bb5bbd484ceb9a87e98310.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), франция
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Франция
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю

Минобороны: группировка "Восток" отразила три контратаки ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПодготовка экипажей БМП-3
Подготовка экипажей БМП-3 - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Подготовка экипажей БМП-3. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Украинские формирования в зоне ответственности группировки войск "Восток" потеряли до 110 военнослужащих и самоходку Caesar производства Франции, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 37-й бригады морской пехоты и 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Успеновка, Островское, Великая Новоселка и Раздольное Донецкой Народной Республики. Отражены три контратаки формирований 23-й механизированной бригады ВСУ и 123-й бригады теробороны. Потери противника составили до 110 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две 155-мм самоходные артиллерийские установки Caesar производства Франции", - говорится в сообщении.
Боевая работа расчета орудия Д-20 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
"Россия все ближе". На Западе сделали заявление о спецоперации
3 ноября, 15:33
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Франция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала