https://ria.ru/20241104/spetsoperatsiya-1981779471.html

Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю

Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 04.11.2024

Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю

Украинские формирования в зоне ответственности группировки войск "Восток" потеряли до 110 военнослужащих и самоходку Caesar производства Франции, сообщило... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T12:10

2024-11-04T12:10

2024-11-04T12:17

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

франция

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Украинские формирования в зоне ответственности группировки войск "Восток" потеряли до 110 военнослужащих и самоходку Caesar производства Франции, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 37-й бригады морской пехоты и 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Успеновка, Островское, Великая Новоселка и Раздольное Донецкой Народной Республики. Отражены три контратаки формирований 23-й механизированной бригады ВСУ и 123-й бригады теробороны. Потери противника составили до 110 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две 155-мм самоходные артиллерийские установки Caesar производства Франции", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241103/spetsoperatsiya-1981698863.html

россия

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), франция