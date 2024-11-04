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Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 04.11.2024
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю
Украинские формирования в зоне ответственности группировки войск "Восток" потеряли до 110 военнослужащих и самоходку Caesar производства Франции, сообщило... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T12:10
2024-11-04T12:10
2024-11-04T12:17
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Украинские формирования в зоне ответственности группировки войск "Восток" потеряли до 110 военнослужащих и самоходку Caesar производства Франции, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 37-й бригады морской пехоты и 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Успеновка, Островское, Великая Новоселка и Раздольное Донецкой Народной Республики. Отражены три контратаки формирований 23-й механизированной бригады ВСУ и 123-й бригады теробороны. Потери противника составили до 110 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две 155-мм самоходные артиллерийские установки Caesar производства Франции", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241103/spetsoperatsiya-1981698863.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), франция
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Франция
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю
Минобороны: группировка "Восток" отразила три контратаки ВСУ