https://ria.ru/20241104/spetsoperatsiya-1981753296.html

ВС России уничтожили командный пункт и пункт воздушной разведки ВСУ

ВС России уничтожили командный пункт и пункт воздушной разведки ВСУ - РИА Новости, 04.11.2024

ВС России уничтожили командный пункт и пункт воздушной разведки ВСУ

Военнослужащие группировки российских войск "Запад" уничтожили командный пункт ВСУ из бетонных укрытий ударом авиабомбы, а также пункт воздушной разведки... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T05:10

2024-11-04T05:10

2024-11-04T05:10

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Военнослужащие группировки российских войск "Запад" уничтожили командный пункт ВСУ из бетонных укрытий ударом авиабомбы, а также пункт воздушной разведки противника ударом из самоходки "Мста-С", сообщило Минобороны РФ. "В ходе ведения воздушной разведки расчет БПЛА "Суперкам" группировки войск "Запад" выявил командный пункт противника из бетонных укрытий и передал координаты на пункт управления, где было принято решение на уничтожения укрытия с помощью авиационных бомб", - говорится в сообщении. Поражение подтвердили данные объективного контроля. "Также в ходе разведки на удалении свыше 15 километров был обнаружен пункт воздушной разведки ВСУ. Его координаты были переданы на пункт управления и уже через несколько минут ударами САУ "Мста-С" цель была поражена", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20241104/spetsoperatsiya-1981753171.html

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россия, вооруженные силы украины