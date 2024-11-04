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Солдат ВСУ обрадовался российским военным из-за одного поступка - РИА Новости, 04.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:05 04.11.2024 (обновлено: 15:31 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/spetsoperatsiya-1981753055.html
Солдат ВСУ обрадовался российским военным из-за одного поступка
Солдат ВСУ обрадовался российским военным из-за одного поступка - РИА Новости, 04.11.2024
Солдат ВСУ обрадовался российским военным из-за одного поступка
Солдат ВСУ обрадовался появлению в своем окопе российских штурмовиков из 255-го мотострелкового полка Южной группировки войск, так как был брошен своим... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T05:05
2024-11-04T15:31
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 ноя — РИА Новости. Солдат ВСУ обрадовался появлению в своем окопе российских штурмовиков из 255-го мотострелкового полка Южной группировки войск, так как был брошен своим командованием на позициях Кураховского направления без еды и воды в течение пяти дней, рассказал РИА Новости штурмовик с позывным Аю. &quot;Вот на некоторые позиции мы зашли, вот крайнее — пленного взяли, там у них даже и покушать нечего было, ни воды. Он даже обрадовался, что мы пришли, потому что мы его угостили водой. У них не было воды, им пять дней обещали скинуть продовольствие, но &quot;Баба яга&quot; к ним так и не прилетела&quot;, — рассказал боец.Военнослужащий также пояснил, что при штурмовых действиях со стороны противника есть те, кто бьется до последнего, но в основном противник сдается в плен либо убегает. "Те, кто бьется до последнего, это именно фанатики — вот эти вот одни из последних, которые на данный момент и остались. Слава богу, их все меньше и меньше. А мобилизованные и контрактники — в основном они сдаются", — добавил собеседник.
https://ria.ru/20241102/kadyrov-1981540305.html
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вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Солдат ВСУ обрадовался российским военным из-за одного поступка

Военнослужащий Аю: солдат ВСУ обрадовался угостившим его водой бойцам ВС России

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 ноя — РИА Новости. Солдат ВСУ обрадовался появлению в своем окопе российских штурмовиков из 255-го мотострелкового полка Южной группировки войск, так как был брошен своим командованием на позициях Кураховского направления без еды и воды в течение пяти дней, рассказал РИА Новости штурмовик с позывным Аю.
«

"Вот на некоторые позиции мы зашли, вот крайнее — пленного взяли, там у них даже и покушать нечего было, ни воды. Он даже обрадовался, что мы пришли, потому что мы его угостили водой. У них не было воды, им пять дней обещали скинуть продовольствие, но "Баба яга" к ним так и не прилетела", — рассказал боец.

Военнослужащий также пояснил, что при штурмовых действиях со стороны противника есть те, кто бьется до последнего, но в основном противник сдается в плен либо убегает.
"Те, кто бьется до последнего, это именно фанатики — вот эти вот одни из последних, которые на данный момент и остались. Слава богу, их все меньше и меньше. А мобилизованные и контрактники — в основном они сдаются", — добавил собеседник.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы Украины
 
 
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