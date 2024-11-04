https://ria.ru/20241104/spetsoperatsiya-1981753055.html

Солдат ВСУ обрадовался российским военным из-за одного поступка

Солдат ВСУ обрадовался российским военным из-за одного поступка - РИА Новости, 04.11.2024

Солдат ВСУ обрадовался российским военным из-за одного поступка

Солдат ВСУ обрадовался появлению в своем окопе российских штурмовиков из 255-го мотострелкового полка Южной группировки войск, так как был брошен своим... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T05:05

2024-11-04T05:05

2024-11-04T15:31

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961394483_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d6fd5e27b457ec1ae10ae5adc0c7728f.jpg

ДОНЕЦК, 4 ноя — РИА Новости. Солдат ВСУ обрадовался появлению в своем окопе российских штурмовиков из 255-го мотострелкового полка Южной группировки войск, так как был брошен своим командованием на позициях Кураховского направления без еды и воды в течение пяти дней, рассказал РИА Новости штурмовик с позывным Аю. "Вот на некоторые позиции мы зашли, вот крайнее — пленного взяли, там у них даже и покушать нечего было, ни воды. Он даже обрадовался, что мы пришли, потому что мы его угостили водой. У них не было воды, им пять дней обещали скинуть продовольствие, но "Баба яга" к ним так и не прилетела", — рассказал боец.Военнослужащий также пояснил, что при штурмовых действиях со стороны противника есть те, кто бьется до последнего, но в основном противник сдается в плен либо убегает. "Те, кто бьется до последнего, это именно фанатики — вот эти вот одни из последних, которые на данный момент и остались. Слава богу, их все меньше и меньше. А мобилизованные и контрактники — в основном они сдаются", — добавил собеседник.

https://ria.ru/20241102/kadyrov-1981540305.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины