https://ria.ru/20241104/spetsoperatsiya-1981585654.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.11.2024

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.11.2024

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T14:18

2024-11-04T14:18

2024-11-04T14:18

инфографика

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

вооруженные силы украины

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 4 ноября 2024 годаЗа прошедшие сутки российские подразделения отразили 18 контратак на Купянском, Донецком, Авдеевском и Южнодонецком направлениях. Поражены 132 района скопления живой силы и техники, инфраструктура военных аэродромов, объекты энергетики, нефтеперерабатывающий завод, цеха по производству безэкипажных катеров и склады боеприпасов. Средства ПВО сбили 42 беспилотника, управляемую авиабомбу Hammer и четыре снаряда РСЗО HIMARS.Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Отражены две контратаки противника в районе Новоивановки и сорваны атаки в районах Леонидово и Плехово. Украинская армия потеряла на этом направлении более 350 военнослужащих.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 647 самолетов, 283 вертолета, 35 258 беспилотников, 585 зенитных ракетных комплексов, 1484 реактивные системы залпового огня, 19 038 танков и других бронемашин, 17 295 орудий полевой артиллерии и 27 972 единицы автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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