Рейтинг@Mail.ru
Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:19 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/sobyanin-1981765558.html
Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства
Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2024
Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил жителей столицы с Днем народного единства, отметив, что сплоченность и патриотизм помогают народу... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T09:19
2024-11-04T09:19
россия
москва
сергей собянин
день народного единства
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978728951_0:23:2205:1263_1920x0_80_0_0_86fde20c1257f8e1d8bbdc9d3822fa20.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил жителей столицы с Днем народного единства, отметив, что сплоченность и патриотизм помогают народу России преодолевать самые тяжелые испытания. День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. "С Днём народного единства. Этот праздник напоминает нам о героических страницах истории страны. Сплоченность и патриотизм помогают нашему народу преодолевать самые тяжелые испытания. Традиции единства как никогда сильны и сегодня — это мощный фактор динамичного развития нашей любимой России и её прекрасной столицы", - написал Собянин. Он пожелал жителям Москвы крепкого здоровья и благополучия.
https://ria.ru/20241104/prazdnik-1981153146.html
https://ria.ru/20241104/pozdravlenie-1981756260.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978728951_0:0:2027:1520_1920x0_80_0_0_bdda3df6a0970b9987535f353775404a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, сергей собянин, день народного единства, общество
Россия, Москва, Сергей Собянин, День народного единства, Общество
Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства

Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства, призвав к сплоченности

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил жителей столицы с Днем народного единства, отметив, что сплоченность и патриотизм помогают народу России преодолевать самые тяжелые испытания.
День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября.
День народного единства в Москве - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
День народного единства в России
Вчера, 02:15
"С Днём народного единства. Этот праздник напоминает нам о героических страницах истории страны. Сплоченность и патриотизм помогают нашему народу преодолевать самые тяжелые испытания. Традиции единства как никогда сильны и сегодня — это мощный фактор динамичного развития нашей любимой России и её прекрасной столицы", - написал Собянин.
Он пожелал жителям Москвы крепкого здоровья и благополучия.
Международная космическая станция с пристыкованным модулем Наука - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Космонавты на МКС поздравили россиян с Днем народного единства
Вчера, 07:01
 
РоссияМоскваСергей СобянинДень народного единстваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала