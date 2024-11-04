https://ria.ru/20241104/sobyanin-1981765558.html
Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства
Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2024
Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил жителей столицы с Днем народного единства, отметив, что сплоченность и патриотизм помогают народу... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T09:19
2024-11-04T09:19
2024-11-04T09:19
россия
москва
сергей собянин
день народного единства
общество
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил жителей столицы с Днем народного единства, отметив, что сплоченность и патриотизм помогают народу России преодолевать самые тяжелые испытания. День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. "С Днём народного единства. Этот праздник напоминает нам о героических страницах истории страны. Сплоченность и патриотизм помогают нашему народу преодолевать самые тяжелые испытания. Традиции единства как никогда сильны и сегодня — это мощный фактор динамичного развития нашей любимой России и её прекрасной столицы", - написал Собянин. Он пожелал жителям Москвы крепкого здоровья и благополучия.
https://ria.ru/20241104/prazdnik-1981153146.html
https://ria.ru/20241104/pozdravlenie-1981756260.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, сергей собянин, день народного единства, общество
Россия, Москва, Сергей Собянин, День народного единства, Общество
Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства
Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства, призвав к сплоченности