https://ria.ru/20241104/sobyanin-1981765558.html

Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства

Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2024

Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил жителей столицы с Днем народного единства, отметив, что сплоченность и патриотизм помогают народу... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T09:19

2024-11-04T09:19

2024-11-04T09:19

россия

москва

сергей собянин

день народного единства

общество

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил жителей столицы с Днем народного единства, отметив, что сплоченность и патриотизм помогают народу России преодолевать самые тяжелые испытания. День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. "С Днём народного единства. Этот праздник напоминает нам о героических страницах истории страны. Сплоченность и патриотизм помогают нашему народу преодолевать самые тяжелые испытания. Традиции единства как никогда сильны и сегодня — это мощный фактор динамичного развития нашей любимой России и её прекрасной столицы", - написал Собянин. Он пожелал жителям Москвы крепкого здоровья и благополучия.

https://ria.ru/20241104/prazdnik-1981153146.html

https://ria.ru/20241104/pozdravlenie-1981756260.html

россия

москва

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Варвара Скокшина

россия, москва, сергей собянин, день народного единства, общество