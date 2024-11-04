https://ria.ru/20241104/smi-1981844353.html

В Одесской области прогремел взрыв

В Одесской области прогремел взрыв - РИА Новости, 04.11.2024

В Одесской области прогремел взрыв

Взрыв прогремел в понедельник в Одесской области на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T22:03

2024-11-04T22:03

2024-11-04T22:03

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Взрыв прогремел в понедельник в Одесской области на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области звучит воздушная тревога. "Сообщают о взрыве в Одесской области", - говорится в Telegram-канале издания.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

одесская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, одесская область, украина