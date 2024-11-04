https://ria.ru/20241104/smi-1981844353.html
В Одесской области прогремел взрыв
В Одесской области прогремел взрыв - РИА Новости, 04.11.2024
В Одесской области прогремел взрыв
Взрыв прогремел в понедельник в Одесской области на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T22:03
2024-11-04T22:03
2024-11-04T22:03
специальная военная операция на украине
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одесская область
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Взрыв прогремел в понедельник в Одесской области на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области звучит воздушная тревога. "Сообщают о взрыве в Одесской области", - говорится в Telegram-канале издания.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Украина
В Одесской области прогремел взрыв
Страна.ua: в Одесской области на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв