Слуцкий назвал выборы в Молдавии позором и профанацией
Слуцкий назвал президентские выборы в Молдавии позором и профанацией
Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президентские выборы в Молдавии - позор и профанация, непопулярный в народе президент был "протащен" на новый срок усилиями своих западных хозяев, заявил глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Предварительные данные ЦИК после обработки 99,86% протоколов с участков свидетельствуют, что на выборах президента Молдавии побеждает Майя Санду, набрав 55,36% голосов. У Александра Стояногло - 44,64%. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов главы Молдавии лидирует Стояногло с 51,19%, у Санду - 48,81%.
"Молдавские выборы – позор и профанация. Очевидно непопулярный в народе президент был протащен на новый срок усилиями своих западных хозяев. Решающие голоса Санду получила за счет молдавских диаспор за рубежом в странах Запада. Внутри страны она фактически проиграла. Точно также, как это и было в случае с голосованием на референдуме по евроинтеграции", - сказал Слуцкий журналистам.
По его словам, молдаване, проживающие в России, были ограничены в активном избирательном праве, также блокировался доступ к избирательным участкам жителям Приднестровья.
"При этом выборы проходили в условиях тотальной цензуры, если не диктатуры: были запрещены и закрыты оппозиционные политпартии и СМИ. Манипуляции и фальсификации в угоду Запада и против молдавского народа – вот результат двойной выборной кампании. И сейчас все благостные оценки европейских и американских политиков переизбрания Санду на фоне негативной реакции на парламентские выборы в Грузии станут просто торжеством двойных стандартов и издевательством над демократией", - отметил парламентарий.