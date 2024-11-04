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Слуцкий назвал выборы в Молдавии позором и профанацией - РИА Новости, 04.11.2024
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14:39 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/slutskiy-1981795675.html
Слуцкий назвал выборы в Молдавии позором и профанацией
Слуцкий назвал выборы в Молдавии позором и профанацией - РИА Новости, 04.11.2024
Слуцкий назвал выборы в Молдавии позором и профанацией
Президентские выборы в Молдавии - позор и профанация, непопулярный в народе президент был "протащен" на новый срок усилиями своих западных хозяев, заявил глава... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T14:39
2024-11-04T14:39
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президентские выборы в Молдавии - позор и профанация, непопулярный в народе президент был "протащен" на новый срок усилиями своих западных хозяев, заявил глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Предварительные данные ЦИК после обработки 99,86% протоколов с участков свидетельствуют, что на выборах президента Молдавии побеждает Майя Санду, набрав 55,36% голосов. У Александра Стояногло - 44,64%. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов главы Молдавии лидирует Стояногло с 51,19%, у Санду - 48,81%. "Молдавские выборы – позор и профанация. Очевидно непопулярный в народе президент был протащен на новый срок усилиями своих западных хозяев. Решающие голоса Санду получила за счет молдавских диаспор за рубежом в странах Запада. Внутри страны она фактически проиграла. Точно также, как это и было в случае с голосованием на референдуме по евроинтеграции", - сказал Слуцкий журналистам. По его словам, молдаване, проживающие в России, были ограничены в активном избирательном праве, также блокировался доступ к избирательным участкам жителям Приднестровья. "При этом выборы проходили в условиях тотальной цензуры, если не диктатуры: были запрещены и закрыты оппозиционные политпартии и СМИ. Манипуляции и фальсификации в угоду Запада и против молдавского народа – вот результат двойной выборной кампании. И сейчас все благостные оценки европейских и американских политиков переизбрания Санду на фоне негативной реакции на парламентские выборы в Грузии станут просто торжеством двойных стандартов и издевательством над демократией", - отметил парламентарий.
https://ria.ru/20241104/moldaviya-1981793680.html
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в мире, молдавия, россия, грузия, майя санду, леонид слуцкий (политик), александр стояногло, госдума рф, лдпр, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Россия, Грузия, Майя Санду, Леонид Слуцкий (политик), Александр Стояногло, Госдума РФ, ЛДПР, Выборы в Молдавии — 2024
Слуцкий назвал выборы в Молдавии позором и профанацией

Слуцкий назвал президентские выборы в Молдавии позором и профанацией

© РИА Новости / Пресс-служба ЛДПР | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба ЛДПР
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президентские выборы в Молдавии - позор и профанация, непопулярный в народе президент был "протащен" на новый срок усилиями своих западных хозяев, заявил глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Предварительные данные ЦИК после обработки 99,86% протоколов с участков свидетельствуют, что на выборах президента Молдавии побеждает Майя Санду, набрав 55,36% голосов. У Александра Стояногло - 44,64%. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов главы Молдавии лидирует Стояногло с 51,19%, у Санду - 48,81%.
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Французский политик назвал выборы в Молдавии мошенничеством
Вчера, 14:25
"Молдавские выборы – позор и профанация. Очевидно непопулярный в народе президент был протащен на новый срок усилиями своих западных хозяев. Решающие голоса Санду получила за счет молдавских диаспор за рубежом в странах Запада. Внутри страны она фактически проиграла. Точно также, как это и было в случае с голосованием на референдуме по евроинтеграции", - сказал Слуцкий журналистам.
По его словам, молдаване, проживающие в России, были ограничены в активном избирательном праве, также блокировался доступ к избирательным участкам жителям Приднестровья.
"При этом выборы проходили в условиях тотальной цензуры, если не диктатуры: были запрещены и закрыты оппозиционные политпартии и СМИ. Манипуляции и фальсификации в угоду Запада и против молдавского народа – вот результат двойной выборной кампании. И сейчас все благостные оценки европейских и американских политиков переизбрания Санду на фоне негативной реакции на парламентские выборы в Грузии станут просто торжеством двойных стандартов и издевательством над демократией", - отметил парламентарий.
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3 ноября, 23:46
 
В миреМолдавияРоссияГрузияМайя СандуЛеонид Слуцкий (политик)Александр СтояноглоГосдума РФЛДПРВыборы в Молдавии — 2024
 
 
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