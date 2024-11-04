https://ria.ru/20241104/slovakiya-1981820315.html

Президент Словакии не разрешил четырем гражданам вступить в ВСУ

Президент Словакии не разрешил четырем гражданам вступить в ВСУ - РИА Новости, 04.11.2024

Президент Словакии не разрешил четырем гражданам вступить в ВСУ

Президент Словакии Петер Пеллегрини получил от четырех граждан республики просьбы разрешить им присоединиться к украинской армии, все они получили отказ,... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T18:23

2024-11-04T18:23

2024-11-04T18:28

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БРАТИСЛАВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент Словакии Петер Пеллегрини получил от четырех граждан республики просьбы разрешить им присоединиться к украинской армии, все они получили отказ, сообщило словацкое новостное агентство TASR. "Президент Словакии Петер Пеллегрини отклонил все просьбы о вступлении словацких граждан в украинскую армию. Во время своего мандата он официально их получил четыре. Одно (из заявлений) гражданин подал еще во время мандата экс-президента Зузаны Чапутовой, но решение о его судьбе принимал уже нынешний глава государства", - сообщило издание со ссылкой на канцелярию президента. Бывшая президент Словакии Чапутова в период с 24 февраля 2022 года по 2 августа 2023 года рассмотрела 35 заявлений от граждан Словакии, желающих вступить в ВСУ: 26 гражданам в этом было отказано, 9 гражданам было разрешено присоединиться к украинской армии. Согласно закону, граждане Словакии могут вступить в ряды иностранных вооруженных сил только с разрешения президента страны. Если такого разрешения ими не получено, то они могут быть привлечены к уголовной ответственности. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, вербуя наёмников через свои посольства. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

https://ria.ru/20241104/slovakija-1981790414.html

https://ria.ru/20241101/fitso-1981259370.html

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в мире, словакия, россия, украина, петер пеллегрини, зузана чапутова, мария захарова, вооруженные силы украины