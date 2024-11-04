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Президент Словакии не разрешил четырем гражданам вступить в ВСУ - РИА Новости, 04.11.2024
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18:23 04.11.2024 (обновлено: 18:28 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/slovakiya-1981820315.html
Президент Словакии не разрешил четырем гражданам вступить в ВСУ
Президент Словакии не разрешил четырем гражданам вступить в ВСУ - РИА Новости, 04.11.2024
Президент Словакии не разрешил четырем гражданам вступить в ВСУ
Президент Словакии Петер Пеллегрини получил от четырех граждан республики просьбы разрешить им присоединиться к украинской армии, все они получили отказ,... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T18:23
2024-11-04T18:28
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мария захарова
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БРАТИСЛАВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент Словакии Петер Пеллегрини получил от четырех граждан республики просьбы разрешить им присоединиться к украинской армии, все они получили отказ, сообщило словацкое новостное агентство TASR. "Президент Словакии Петер Пеллегрини отклонил все просьбы о вступлении словацких граждан в украинскую армию. Во время своего мандата он официально их получил четыре. Одно (из заявлений) гражданин подал еще во время мандата экс-президента Зузаны Чапутовой, но решение о его судьбе принимал уже нынешний глава государства", - сообщило издание со ссылкой на канцелярию президента. Бывшая президент Словакии Чапутова в период с 24 февраля 2022 года по 2 августа 2023 года рассмотрела 35 заявлений от граждан Словакии, желающих вступить в ВСУ: 26 гражданам в этом было отказано, 9 гражданам было разрешено присоединиться к украинской армии. Согласно закону, граждане Словакии могут вступить в ряды иностранных вооруженных сил только с разрешения президента страны. Если такого разрешения ими не получено, то они могут быть привлечены к уголовной ответственности. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, вербуя наёмников через свои посольства. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20241104/slovakija-1981790414.html
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в мире, словакия, россия, украина, петер пеллегрини, зузана чапутова, мария захарова, вооруженные силы украины
В мире, Словакия, Россия, Украина, Петер Пеллегрини, Зузана Чапутова, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины
Президент Словакии не разрешил четырем гражданам вступить в ВСУ

Президент Словакии отклонил просьбы четырех граждан о вступлении в ВСУ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПетер Пеллегрини
Петер Пеллегрини - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Петер Пеллегрини. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент Словакии Петер Пеллегрини получил от четырех граждан республики просьбы разрешить им присоединиться к украинской армии, все они получили отказ, сообщило словацкое новостное агентство TASR.
"Президент Словакии Петер Пеллегрини отклонил все просьбы о вступлении словацких граждан в украинскую армию. Во время своего мандата он официально их получил четыре. Одно (из заявлений) гражданин подал еще во время мандата экс-президента Зузаны Чапутовой, но решение о его судьбе принимал уже нынешний глава государства", - сообщило издание со ссылкой на канцелярию президента.
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Бывшая президент Словакии Чапутова в период с 24 февраля 2022 года по 2 августа 2023 года рассмотрела 35 заявлений от граждан Словакии, желающих вступить в ВСУ: 26 гражданам в этом было отказано, 9 гражданам было разрешено присоединиться к украинской армии.
Согласно закону, граждане Словакии могут вступить в ряды иностранных вооруженных сил только с разрешения президента страны. Если такого разрешения ими не получено, то они могут быть привлечены к уголовной ответственности.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, вербуя наёмников через свои посольства.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
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В миреСловакияРоссияУкраинаПетер ПеллегриниЗузана ЧапутоваМария ЗахароваВооруженные силы Украины
 
 
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