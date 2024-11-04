https://ria.ru/20241104/slovakija-1981790414.html

В Словакии проверят данные о нарушениях при передаче техники Украине

В Словакии проверят данные о нарушениях при передаче техники Украине - РИА Новости, 04.11.2024

В Словакии проверят данные о нарушениях при передаче техники Украине

Управление по борьбе с организованной преступностью в Словакии проверяет выводы аудиторов о возможных нарушениях при передаче военной техники Украине, сообщило... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T13:55

2024-11-04T13:55

2024-11-04T13:55

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БРАТИСЛАВА, 4 ноя - РИА Новости. Управление по борьбе с организованной преступностью в Словакии проверяет выводы аудиторов о возможных нарушениях при передаче военной техники Украине, сообщило словацкое издание Pravda. В конце октября Высшее контрольное управление Словакии сообщило, что республика с начала конфликта на Украине оказала Киеву помощь в виде военного материала почти на 700 миллионов евро. В результате этих действий Словакия сама осталась без системы ПВО. По мнению аудиторов, вызывает вопросы и тот факт, могло ли правительство Эдуарда Хегера, технически уже отправленное в отставку, принимать решение о передаче Украине истребителей МиГ-29 и зенитно-ракетного комплекса КУБ стоимостью 500 миллионов евро. Результаты этой проверки были переданы правоохранительным органам. “Управление по борьбе с организованной преступностью проводит уголовное расследование по делу о преступлении, связанном с нарушением обязанностей при управлении чужим имуществом, в сопряжении с преступлением, связанном с превышением полномочий должностного лица, в соответствии с Уголовным кодексом”, - сообщили изданию в полиции. Ранее госсекретарь словацкого минобороны Игор Мелихер заявил, что его ведомство считает передачу Украине истребителей МиГ-29 и ПВО саботажем со стороны бывшего руководства, а в отношении экс-министра Ярослава Надя следует принять правовые меры. В апреле 2022 года Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300. В апреле 2023 года словацкая сторона также завершила передачу Украине истребителей МиГ-29. С приходом правительства Роберта Фицо осенью 2023 года поставки военной помощи Киеву из государственных ресурсов были прекращены. Фицо утверждал, что истребители МиГ-29 были переданы Украине в апреле 2023 года с грубым нарушением норм конституции Словакии. Он также критиковал прошлое правительство за то, что они передали Украине вполне функционирующую систему ПВО С-300. Политик заявлял, что совершенно непонятно, как Словакия в ближайшие годы будет решать вопрос с противовоздушной обороной. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240611/slovakiya-1952192945.html

https://ria.ru/20240621/slovakiya-1954478851.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, словакия, россия, роберт фицо, сергей лавров, нато, миг-29, зрк с-300