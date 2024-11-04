В Словакии проверят данные о нарушениях при передаче техники Украине
В Словакии проверят выводы аудиторов о нарушениях при передаче техники Украине
© AP Photo / Alex BrandonПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 4 ноя - РИА Новости. Управление по борьбе с организованной преступностью в Словакии проверяет выводы аудиторов о возможных нарушениях при передаче военной техники Украине, сообщило словацкое издание Pravda.
В конце октября Высшее контрольное управление Словакии сообщило, что республика с начала конфликта на Украине оказала Киеву помощь в виде военного материала почти на 700 миллионов евро. В результате этих действий Словакия сама осталась без системы ПВО. По мнению аудиторов, вызывает вопросы и тот факт, могло ли правительство Эдуарда Хегера, технически уже отправленное в отставку, принимать решение о передаче Украине истребителей МиГ-29 и зенитно-ракетного комплекса КУБ стоимостью 500 миллионов евро. Результаты этой проверки были переданы правоохранительным органам.
“Управление по борьбе с организованной преступностью проводит уголовное расследование по делу о преступлении, связанном с нарушением обязанностей при управлении чужим имуществом, в сопряжении с преступлением, связанном с превышением полномочий должностного лица, в соответствии с Уголовным кодексом”, - сообщили изданию в полиции.
Ранее госсекретарь словацкого минобороны Игор Мелихер заявил, что его ведомство считает передачу Украине истребителей МиГ-29 и ПВО саботажем со стороны бывшего руководства, а в отношении экс-министра Ярослава Надя следует принять правовые меры.
В апреле 2022 года Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300. В апреле 2023 года словацкая сторона также завершила передачу Украине истребителей МиГ-29. С приходом правительства Роберта Фицо осенью 2023 года поставки военной помощи Киеву из государственных ресурсов были прекращены.
Фицо утверждал, что истребители МиГ-29 были переданы Украине в апреле 2023 года с грубым нарушением норм конституции Словакии. Он также критиковал прошлое правительство за то, что они передали Украине вполне функционирующую систему ПВО С-300. Политик заявлял, что совершенно непонятно, как Словакия в ближайшие годы будет решать вопрос с противовоздушной обороной.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.