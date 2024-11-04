https://ria.ru/20241104/siyyarto-1981810664.html

Россию нельзя исключить из международной торговли, заявил Сийярто

Россию нельзя исключить из международной торговли, заявил Сийярто - РИА Новости, 04.11.2024

Россию нельзя исключить из международной торговли, заявил Сийярто

Россию нельзя исключить из международной торговли, те, кто об этом заявляет, на самом деле втихую торгуют с ней больше, чем можно было бы подумать, заявил... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T16:44

2024-11-04T16:44

2024-11-04T16:44

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индия

западная европа

петер сийярто

евросоюз

в мире

венгрия

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БУДАПЕШТ, 4 ноя - РИА Новости. Россию нельзя исключить из международной торговли, те, кто об этом заявляет, на самом деле втихую торгуют с ней больше, чем можно было бы подумать, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Стоит ли исключить Россию из международной торговли? Нет, Россию не исключат. Есть те, кто так говорит, но они обычно больше торгуют с Россией, чем можно подумать", - сказал Сийярто в ходе дебатов в венгерском парламенте. Он отметил, что, "наверное, случайно" Россия "чрезвычайно нарастила" экспорт нефти в Индию, а Германия " больше покупает нефти в Индии, чем раньше", при этом, "видимо, случайно" западноевропейские страны говорят, что не покупают газ у России, хотя "объемы СПГ, поставляемого из России в Западную Европу, вырос". "Провоенные политики хотят, по меньшей мере, на словах, чтобы энергоносители из России не играли роли в Европе. Другой вопрос, что за закрытыми дверями нагло устраивают дела с Россией относительно энергоносителей", - отметил он. Ранее Сийярто заявлял, что Западная Европа гордо рапортует об отказе от российской нефти, но по факту продолжает покупать ее через третьи страны, например, Индию. По его словам, это доказывает, что антироссийские санкции ЕС работают "прекрасно". В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

https://ria.ru/20241031/siyyarto-1981180813.html

https://ria.ru/20240920/sijjarto-1973932593.html

россия

индия

западная европа

венгрия

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россия, индия, западная европа, петер сийярто, евросоюз, в мире, венгрия