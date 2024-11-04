https://ria.ru/20241104/sirius-1981774514.html

В Минобрнауки Сириус назвали местом создания большой науки

В Минобрнауки Сириус назвали местом создания большой науки - РИА Новости, 04.11.2024

В Минобрнауки Сириус назвали местом создания большой науки

Университет "Сириус" является местом создания большой науки и некоей силой для системы высшего образования России, заявила заместитель министра науки и высшего... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T11:27

2024-11-04T11:27

2024-11-04T11:27

общество

россия

сочи

владимир путин

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СОЧИ, 4 ноя – РИА Новости. Университет "Сириус" является местом создания большой науки и некоей силой для системы высшего образования России, заявила заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова в ходе марафона "Знание.Первые", который проходит в Сочи. Говоря об актуальности российского образования, замминистра выделила федеральную территорию Сириус (располагается у границ Сочи), на которой созданы образовательные и научные объекты. "Сириус - это безусловно место, в котором создается большая наука и место силы для всей системы высшего образования, и для всей системы науки. Совсем скоро тут будет Конгресс молодых ученых и, конечно, Сириус наполнится большим количеством молодых ребят, которые с горящими глазами готовы двигаться, создавать, творить", - сказала Петрова во время своего выступления перед школьниками в Сочи. Она также отметила активный рост образовательной системы РФ, который вызван быстрым развитием общества и современными условиями жизни. "Вызовы геополитические немножко нас мобилизуют и заставляют двигаться еще более активно, усиливая различный суверенитет нашей страны, а это, конечно, образование, это знания", - заключила Петрова. В 2020 году президент России Владимир Путин подписал закон о федеральной территории "Сириус", согласно которому субъект стал новым видом публично-правового образования, экономически самостоятельным с собственным бюджетом и имуществом. На федеральной территории располагаются современные объекты образования, культуры, науки и спорта. Один из крупных - научно-технологический университет "Сириус" с передовыми программами магистратуры и аспирантуры.

https://ria.ru/20241028/kontrakty-1980462727.html

https://ria.ru/20241020/sirius-1978973938.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, сочи, владимир путин