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В Минобрнауки Сириус назвали местом создания большой науки - РИА Новости, 04.11.2024
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11:27 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/sirius-1981774514.html
В Минобрнауки Сириус назвали местом создания большой науки
В Минобрнауки Сириус назвали местом создания большой науки - РИА Новости, 04.11.2024
В Минобрнауки Сириус назвали местом создания большой науки
Университет "Сириус" является местом создания большой науки и некоей силой для системы высшего образования России, заявила заместитель министра науки и высшего... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T11:27
2024-11-04T11:27
общество
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СОЧИ, 4 ноя – РИА Новости. Университет "Сириус" является местом создания большой науки и некоей силой для системы высшего образования России, заявила заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова в ходе марафона "Знание.Первые", который проходит в Сочи. Говоря об актуальности российского образования, замминистра выделила федеральную территорию Сириус (располагается у границ Сочи), на которой созданы образовательные и научные объекты. "Сириус - это безусловно место, в котором создается большая наука и место силы для всей системы высшего образования, и для всей системы науки. Совсем скоро тут будет Конгресс молодых ученых и, конечно, Сириус наполнится большим количеством молодых ребят, которые с горящими глазами готовы двигаться, создавать, творить", - сказала Петрова во время своего выступления перед школьниками в Сочи. Она также отметила активный рост образовательной системы РФ, который вызван быстрым развитием общества и современными условиями жизни. "Вызовы геополитические немножко нас мобилизуют и заставляют двигаться еще более активно, усиливая различный суверенитет нашей страны, а это, конечно, образование, это знания", - заключила Петрова. В 2020 году президент России Владимир Путин подписал закон о федеральной территории "Сириус", согласно которому субъект стал новым видом публично-правового образования, экономически самостоятельным с собственным бюджетом и имуществом. На федеральной территории располагаются современные объекты образования, культуры, науки и спорта. Один из крупных - научно-технологический университет "Сириус" с передовыми программами магистратуры и аспирантуры.
https://ria.ru/20241028/kontrakty-1980462727.html
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общество, россия, сочи, владимир путин
Общество, Россия, Сочи, Владимир Путин
В Минобрнауки Сириус назвали местом создания большой науки

Замглавы Минобрнауки Петрова назвала Сириус местом создания большой науки

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСириус
Сириус - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
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Сириус. Архивное фото
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СОЧИ, 4 ноя – РИА Новости. Университет "Сириус" является местом создания большой науки и некоей силой для системы высшего образования России, заявила заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова в ходе марафона "Знание.Первые", который проходит в Сочи.
Говоря об актуальности российского образования, замминистра выделила федеральную территорию Сириус (располагается у границ Сочи), на которой созданы образовательные и научные объекты.
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"Сириус - это безусловно место, в котором создается большая наука и место силы для всей системы высшего образования, и для всей системы науки. Совсем скоро тут будет Конгресс молодых ученых и, конечно, Сириус наполнится большим количеством молодых ребят, которые с горящими глазами готовы двигаться, создавать, творить", - сказала Петрова во время своего выступления перед школьниками в Сочи.
Она также отметила активный рост образовательной системы РФ, который вызван быстрым развитием общества и современными условиями жизни. "Вызовы геополитические немножко нас мобилизуют и заставляют двигаться еще более активно, усиливая различный суверенитет нашей страны, а это, конечно, образование, это знания", - заключила Петрова.
В 2020 году президент России Владимир Путин подписал закон о федеральной территории "Сириус", согласно которому субъект стал новым видом публично-правового образования, экономически самостоятельным с собственным бюджетом и имуществом. На федеральной территории располагаются современные объекты образования, культуры, науки и спорта. Один из крупных - научно-технологический университет "Сириус" с передовыми программами магистратуры и аспирантуры.
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