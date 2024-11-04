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В Москве открылся симпозиум "Создавая будущее" - РИА Новости, 04.11.2024
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Наука
 
10:25 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/simpozium-1981770355.html
В Москве открылся симпозиум "Создавая будущее"
В Москве открылся симпозиум "Создавая будущее" - РИА Новости, 04.11.2024
В Москве открылся симпозиум "Создавая будущее"
Научно-фантастический симпозиум "Создавая будущее" начал работу в день открытия национального центра "Россия" в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T10:25
2024-11-04T10:25
наука
москва
россия
китай
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Научно-фантастический симпозиум "Создавая будущее" начал работу в день открытия национального центра "Россия" в Москве, передает корреспондент РИА Новости. В день народного Единства в Москве открылся национальный центр "Россия". С 4 по 6 ноября в центре пройдет научно-фантастический симпозиум "Создавая будущее". В симпозиуме примут участие представители 87 стран мира, среди которых фантасты, художники, инженеры, ученые, представители культуры, руководители лучших музеев. Кроме того, на площадке национального центра открылась выставка "Наследие для будущего", состоящая из трех частей. Первая часть посвящена мечтам и идеям фантастов, которые воплощались в реальность, вторая собрала в себе работы выпускников академий художеств таких стран, как Россия, Китай, Индия, Бразилия и других, а третья часть выставки - это лекторий, похожий на Землю.
https://ria.ru/20241104/jakutsk-1981767140.html
https://ria.ru/20241014/vystavka-1977950886.html
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москва, россия, китай
Наука, Москва, Россия, Китай
В Москве открылся симпозиум "Создавая будущее"

В Москве открылся научно-фантастический симпозиум "Создавая будущее"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСимпозиум "Создавая будущее" в Москве
Симпозиум Создавая будущее в Москве - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Симпозиум "Создавая будущее" в Москве
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Научно-фантастический симпозиум "Создавая будущее" начал работу в день открытия национального центра "Россия" в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
В день народного Единства в Москве открылся национальный центр "Россия". С 4 по 6 ноября в центре пройдет научно-фантастический симпозиум "Создавая будущее".
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В симпозиуме примут участие представители 87 стран мира, среди которых фантасты, художники, инженеры, ученые, представители культуры, руководители лучших музеев.
Кроме того, на площадке национального центра открылась выставка "Наследие для будущего", состоящая из трех частей. Первая часть посвящена мечтам и идеям фантастов, которые воплощались в реальность, вторая собрала в себе работы выпускников академий художеств таких стран, как Россия, Китай, Индия, Бразилия и других, а третья часть выставки - это лекторий, похожий на Землю.
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