https://ria.ru/20241104/simonjan-1981823578.html
Симоньян раскритиковала пришедшую из США проектную деятельность
Симоньян раскритиковала пришедшую из США проектную деятельность - РИА Новости, 04.11.2024
Симоньян раскритиковала пришедшую из США проектную деятельность
Система проектной деятельности в российских школах, пришедшая из США, внушает детям надежду на то, что они могут перепрыгнуть через образование, такой подход не РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T18:53
2024-11-04T18:53
2024-11-04T18:57
общество
сочи
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маргарита симоньян
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СОЧИ, 4 ноя – РИА Новости. Система проектной деятельности в российских школах, пришедшая из США, внушает детям надежду на то, что они могут перепрыгнуть через образование, такой подход не несет в себе учебной нагрузки, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, выступая на марафоне "Знание. Первые" в Сочи. Говоря о подобной системе в сфере образования, она привела в пример обучение в американской школе в 90-е годы, когда оценки по основному предмету можно было получить, участвуя в проектной деятельности. "У меня есть опыт, который я получила когда училась в Америке, где была введена эта проектная деятельность, у меня стойкое убеждение, что это просто для того, чтобы дети не учились, а занимались какой-то ерундой", - сказала Симоньян, отвечая на вопрос, что делать школьникам, мечтающим о кино и участвующих в проектной деятельности. Она пояснила, что подобный подход дает детям надежду на быстрое достижение результатов, фактически же методика проектной деятельности ведет к безграмотности, считает Симоньян. "Это пришедшая система, которая внушает, что можно перепрыгнуть через образование, перепрыгнуть и уже сейчас снимать кино, и не только, и стать журналистом, и можно не стоять за копейки у станка, а сразу выйти на сцену и станцевать "Лебединое озеро", это ведь то же самое... В итоге это в Америке привело к тому, что 70% населения неграмотны, они неграмотны в прямом смысле слова, они не умеют читать… Я очень боюсь, что мы к этому придем тоже, потому что я вижу, как эти методы внедряются у нас вместо классического советского образования", - заключила она. Марафон "Знание. Первые", организатором которого выступает общество "Знание", проходит в понедельник в Сочи. Ведущие эксперты в форме открытого диалога говорят о карьерных возможностях российской молодежи.
https://ria.ru/20241023/simonyan-1979682189.html
https://ria.ru/20241104/ege-1981821968.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сочи, америка, сша, маргарита симоньян
Общество, Сочи, Америка, США, Маргарита Симоньян
Симоньян раскритиковала пришедшую из США проектную деятельность
Симоньян: система проектной деятельности в школах не несет учебной нагрузки
СОЧИ, 4 ноя – РИА Новости. Система проектной деятельности в российских школах, пришедшая из США, внушает детям надежду на то, что они могут перепрыгнуть через образование, такой подход не несет в себе учебной нагрузки, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, выступая на марафоне "Знание. Первые" в Сочи.
Говоря о подобной системе в сфере образования, она привела в пример обучение в американской школе в 90-е годы, когда оценки по основному предмету можно было получить, участвуя в проектной деятельности.
"У меня есть опыт, который я получила когда училась в Америке
, где была введена эта проектная деятельность, у меня стойкое убеждение, что это просто для того, чтобы дети не учились, а занимались какой-то ерундой", - сказала Симоньян, отвечая на вопрос, что делать школьникам, мечтающим о кино и участвующих в проектной деятельности.
Она пояснила, что подобный подход дает детям надежду на быстрое достижение результатов, фактически же методика проектной деятельности ведет к безграмотности, считает Симоньян.
«
"Это пришедшая система, которая внушает, что можно перепрыгнуть через образование, перепрыгнуть и уже сейчас снимать кино, и не только, и стать журналистом, и можно не стоять за копейки у станка, а сразу выйти на сцену и станцевать "Лебединое озеро", это ведь то же самое... В итоге это в Америке привело к тому, что 70% населения неграмотны, они неграмотны в прямом смысле слова, они не умеют читать… Я очень боюсь, что мы к этому придем тоже, потому что я вижу, как эти методы внедряются у нас вместо классического советского образования", - заключила она.
Марафон "Знание. Первые", организатором которого выступает общество "Знание", проходит в понедельник в Сочи. Ведущие эксперты в форме открытого диалога говорят о карьерных возможностях российской молодежи.