https://ria.ru/20241104/simonjan-1981823578.html

Симоньян раскритиковала пришедшую из США проектную деятельность

Симоньян раскритиковала пришедшую из США проектную деятельность - РИА Новости, 04.11.2024

Симоньян раскритиковала пришедшую из США проектную деятельность

Система проектной деятельности в российских школах, пришедшая из США, внушает детям надежду на то, что они могут перепрыгнуть через образование, такой подход не РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T18:53

2024-11-04T18:53

2024-11-04T18:57

общество

сочи

америка

сша

маргарита симоньян

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СОЧИ, 4 ноя – РИА Новости. Система проектной деятельности в российских школах, пришедшая из США, внушает детям надежду на то, что они могут перепрыгнуть через образование, такой подход не несет в себе учебной нагрузки, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, выступая на марафоне "Знание. Первые" в Сочи. Говоря о подобной системе в сфере образования, она привела в пример обучение в американской школе в 90-е годы, когда оценки по основному предмету можно было получить, участвуя в проектной деятельности. "У меня есть опыт, который я получила когда училась в Америке, где была введена эта проектная деятельность, у меня стойкое убеждение, что это просто для того, чтобы дети не учились, а занимались какой-то ерундой", - сказала Симоньян, отвечая на вопрос, что делать школьникам, мечтающим о кино и участвующих в проектной деятельности. Она пояснила, что подобный подход дает детям надежду на быстрое достижение результатов, фактически же методика проектной деятельности ведет к безграмотности, считает Симоньян. "Это пришедшая система, которая внушает, что можно перепрыгнуть через образование, перепрыгнуть и уже сейчас снимать кино, и не только, и стать журналистом, и можно не стоять за копейки у станка, а сразу выйти на сцену и станцевать "Лебединое озеро", это ведь то же самое... В итоге это в Америке привело к тому, что 70% населения неграмотны, они неграмотны в прямом смысле слова, они не умеют читать… Я очень боюсь, что мы к этому придем тоже, потому что я вижу, как эти методы внедряются у нас вместо классического советского образования", - заключила она. Марафон "Знание. Первые", организатором которого выступает общество "Знание", проходит в понедельник в Сочи. Ведущие эксперты в форме открытого диалога говорят о карьерных возможностях российской молодежи.

https://ria.ru/20241023/simonyan-1979682189.html

https://ria.ru/20241104/ege-1981821968.html

сочи

америка

сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, сочи, америка, сша, маргарита симоньян