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Сикорский обвинил Россию во вмешательстве в будущие выборы президента - РИА Новости, 04.11.2024
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23:11 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/sikorskiy-1981848775.html
Сикорский обвинил Россию во вмешательстве в будущие выборы президента
Сикорский обвинил Россию во вмешательстве в будущие выборы президента - РИА Новости, 04.11.2024
Сикорский обвинил Россию во вмешательстве в будущие выборы президента
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обвинил Россию в якобы вмешательстве в будущие выборы президента страны. РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T23:11
2024-11-04T23:11
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право и справедливость
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ВАРШАВА, 4 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обвинил Россию в якобы вмешательстве в будущие выборы президента страны. "Президент Грузии считает, что выборы были украдены, в Молдавии выиграли проевропейские силы, но в обеих странах мы имели общий знаменатель – гигантское российское вмешательство – подкупы, манипуляции, кибератаки, информационные атаки. То же самое мы уже начинаем иметь в Польше", - сказал Сикорский в эфире телеканала TVN, при этом не привел доказательств к своим обвинениям. "С момента закрытия (объявления о решения о закрытии – ред.) консульства в Познани мы имеем огромный уровень троллинга, к сожалению, поддерживаемый пророссийскими силами в Польше", - утверждает он, вновь не приводя доказательств. Выборы президента Польши должны пройти в 2025 году. Действующий президент, представитель "Права и справедливости" Анджей Дуда, в соответствии с конституцией страны не сможет принять в них участие, так как занимает пост главы государства второй раз подряд. Ранее Сикорский заявил, что отозвал согласие на работу консульства России в Познани, сотрудники будут признаны "нежелательными лицами" на территории Польши. Он пояснил, что это связано с его заявлением о задержании диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого он не привел. Позже стало известно, что МИД Польши дал срок на закрытие консульства до 30 ноября. Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что РФ якобы вмешивалась в грузинские выборы. Он заявил, что Москва не лезет во внутренние дела Грузии и не собирается в них лезть. Песков также подчеркнул важность того, чтобы третьи страны не вмешивались в итоги голосования, поскольку это выбор грузинского народа. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих заявления о вмешательстве России в выборы в каких-либо иностранных государствах.
https://ria.ru/20241104/sikorskiy-1981830688.html
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в мире, россия, польша, грузия, радослав сикорский, дмитрий песков, анджей дуда, право и справедливость
В мире, Россия, Польша, Грузия, Радослав Сикорский, Дмитрий Песков, Анджей Дуда, Право и справедливость
Сикорский обвинил Россию во вмешательстве в будущие выборы президента

Сикорский обвинил Россию во вмешательстве в будущие выборы президента Польши

© AP Photo / Sarah MeyssonnierМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
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ВАРШАВА, 4 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обвинил Россию в якобы вмешательстве в будущие выборы президента страны.
"Президент Грузии считает, что выборы были украдены, в Молдавии выиграли проевропейские силы, но в обеих странах мы имели общий знаменатель – гигантское российское вмешательство – подкупы, манипуляции, кибератаки, информационные атаки. То же самое мы уже начинаем иметь в Польше", - сказал Сикорский в эфире телеканала TVN, при этом не привел доказательств к своим обвинениям.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
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"С момента закрытия (объявления о решения о закрытии – ред.) консульства в Познани мы имеем огромный уровень троллинга, к сожалению, поддерживаемый пророссийскими силами в Польше", - утверждает он, вновь не приводя доказательств.
Выборы президента Польши должны пройти в 2025 году. Действующий президент, представитель "Права и справедливости" Анджей Дуда, в соответствии с конституцией страны не сможет принять в них участие, так как занимает пост главы государства второй раз подряд.
Ранее Сикорский заявил, что отозвал согласие на работу консульства России в Познани, сотрудники будут признаны "нежелательными лицами" на территории Польши. Он пояснил, что это связано с его заявлением о задержании диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого он не привел. Позже стало известно, что МИД Польши дал срок на закрытие консульства до 30 ноября.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что РФ якобы вмешивалась в грузинские выборы. Он заявил, что Москва не лезет во внутренние дела Грузии и не собирается в них лезть. Песков также подчеркнул важность того, чтобы третьи страны не вмешивались в итоги голосования, поскольку это выбор грузинского народа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих заявления о вмешательстве России в выборы в каких-либо иностранных государствах.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
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В миреРоссияПольшаГрузияРадослав СикорскийДмитрий ПесковАнджей ДудаПраво и справедливость
 
 
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