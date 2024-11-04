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Сикорский сосредоточится на борьбе с Россией в случае победы на выборах - РИА Новости, 04.11.2024
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20:14 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/sikorskiy-1981830688.html
Сикорский сосредоточится на борьбе с Россией в случае победы на выборах
Сикорский сосредоточится на борьбе с Россией в случае победы на выборах - РИА Новости, 04.11.2024
Сикорский сосредоточится на борьбе с Россией в случае победы на выборах
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в случае победы на президентских выборах в республике намерен сосредоточиться на антироссийской деятельности,... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T20:14
2024-11-04T20:14
польша
россия
москва
радослав сикорский
анджей дуда
дональд туск
нато
право и справедливость
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ВАРШАВА, 4 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в случае победы на президентских выборах в республике намерен сосредоточиться на антироссийской деятельности, следует из заявления, сделанного им в интервью порталу onet.pl. Выборы президента Польши должны пройти в 2025 году. Действующий президент, представитель партии "Право и справедливость" Анджей Дуда, в соответствии с конституцией страны не сможет принять в них участие, так как занимает пост главы государства второй раз подряд. Ранее министр - член совета министров в правительстве Дональда Туска Марчин Кервиньский сообщил, что руководство партии "Гражданская коалиция" выбирает своего кандидата, им может стать Сикорский или мэр Варшавы Рафал Тшасковский. "Я вижу здесь роль польского президента, который, по согласованию с советом министров, работает над мобилизацией нашей части мира, чтобы остановить российский империализм", - сказал Сикорский, отвечая на вопрос, какой крупный международный проект он мог бы предложить, оказавшись на посту главы государства. По утверждению польского министра, Россия представляет угрозу. "Польша должна сыграть активную роль в организации ответа всего Запада на эту угрозу", - полагает он. В отличие от правительства, которое должно выбирать между тем, что важно, и тем, что срочно, президент может покровительствовать долгосрочным проектам, добавил Сикорский. "Например, я считаю, что нынешний Совет Безопасности ООН уже не отражает фактическое распределение влияния в мире настолько, что либо он будет реформирован, либо страны Южной Америки, Азии и Африки построят альтернативную организацию. И Польша должна быть готова к этим реформам", - отметил глава МИД Польши. Польский президент может помогать правительству в подобных вопросах, несмотря на то, что формированием внешней политики в стране по конституции занимается кабмин, отметил Сикорский. Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". При этом Россия в последние годы отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20241102/polsha-1981608956.html
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польша, россия, москва, радослав сикорский, анджей дуда, дональд туск, нато, право и справедливость, оон, в мире
Польша, Россия, Москва, Радослав Сикорский, Анджей Дуда, Дональд Туск, НАТО, Право и справедливость, ООН, В мире
Сикорский сосредоточится на борьбе с Россией в случае победы на выборах

Сикорский хочет сосредоточиться на борьбе с Россией в случае победы на выборах

© AP Photo / Sarah MeyssonnierМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
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ВАРШАВА, 4 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в случае победы на президентских выборах в республике намерен сосредоточиться на антироссийской деятельности, следует из заявления, сделанного им в интервью порталу onet.pl.
Выборы президента Польши должны пройти в 2025 году. Действующий президент, представитель партии "Право и справедливость" Анджей Дуда, в соответствии с конституцией страны не сможет принять в них участие, так как занимает пост главы государства второй раз подряд. Ранее министр - член совета министров в правительстве Дональда Туска Марчин Кервиньский сообщил, что руководство партии "Гражданская коалиция" выбирает своего кандидата, им может стать Сикорский или мэр Варшавы Рафал Тшасковский.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
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"Я вижу здесь роль польского президента, который, по согласованию с советом министров, работает над мобилизацией нашей части мира, чтобы остановить российский империализм", - сказал Сикорский, отвечая на вопрос, какой крупный международный проект он мог бы предложить, оказавшись на посту главы государства.
По утверждению польского министра, Россия представляет угрозу.
"Польша должна сыграть активную роль в организации ответа всего Запада на эту угрозу", - полагает он.
В отличие от правительства, которое должно выбирать между тем, что важно, и тем, что срочно, президент может покровительствовать долгосрочным проектам, добавил Сикорский.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
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"Например, я считаю, что нынешний Совет Безопасности ООН уже не отражает фактическое распределение влияния в мире настолько, что либо он будет реформирован, либо страны Южной Америки, Азии и Африки построят альтернативную организацию. И Польша должна быть готова к этим реформам", - отметил глава МИД Польши.
Польский президент может помогать правительству в подобных вопросах, несмотря на то, что формированием внешней политики в стране по конституции занимается кабмин, отметил Сикорский.
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
При этом Россия в последние годы отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
В МИД России ответили на заявление Сикорского о возможном перехвате ракет
18 октября, 05:24
 
ПольшаРоссияМоскваРадослав СикорскийАнджей ДудаДональд ТускНАТОПраво и справедливостьООНВ мире
 
 
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