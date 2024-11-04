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Победу Санду на выборах нарисовали, заявил экс-премьер Молдавии - РИА Новости, 04.11.2024
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22:31 04.11.2024
https://ria.ru/20241104/sandu-1981845894.html
Победу Санду на выборах нарисовали, заявил экс-премьер Молдавии
Победу Санду на выборах нарисовали, заявил экс-премьер Молдавии - РИА Новости, 04.11.2024
Победу Санду на выборах нарисовали, заявил экс-премьер Молдавии
Победу на выборах президента Молдавии баллотировавшейся на второй срок Майе Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", нарисовали РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T22:31
2024-11-04T22:31
в мире
молдавия
россия
гагаузия
майя санду
василий тарлев
александр стояногло
выборы в молдавии — 2024
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КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Победу на выборах президента Молдавии баллотировавшейся на второй срок Майе Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", нарисовали за счет манипуляций голосами диаспоры, заявил РИА Новости экс-премьер Молдавии, кандидат в президенты на первом туре от партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев. После обработки 100% протоколов с участков лидирует во втором туре выборов президента Молдавии Санду с 55,33% голосов. У экс-генпрокурора, уволенного режимом Санду, выходца из Гагаузии, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло - 44,67%. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов главы Молдавии лидирует Стояногло с 51,19%, у Санду - 48,81%. "Нынешний президент Санду якобы по цифрам выиграла, но это просто результат фальсификации. Они посчитали грубо, за счет манипуляций голосами диаспоры просто нарисовали победу нынешнего президента. Они и нам на первом туре нарисовали не те цифры, которые у нас на самом деле были в результате заявки. Мы об этом знаем", - сказал Тарлев агентству. По его словам, выборы президента ожидали почти все граждане Молдавии, как минимум все те из них, кто живет в республике, с надеждой на изменение ситуации и создание лучших условий для жизни в стране. "Но таких недемократичных, с грубой фальсификацией выборов за время современной независимости Молдовы не было, и дай бог, чтобы этого не было в дальнейшем. Поэтому я считаю, что выборы были очень плохо организованы, сфальсифицированы, условия были неадекватные и естественно ввели в заблуждение целый народ, целую нацию, целую страну и не только", - подчеркнул Тарлев. Экс-премьер уверен, что на самом деле Санду станет президентом лишь на бумаге, поскольку граждане, живущие в Молдавии, знают реальную ситуацию. "Власть незаконно давила не только на оппозицию, но и на всех инакодумающих. И давление было, и запреты, и запугивание, и шантаж. Я не думаю, что после выборов в этом плане изменится что-то к лучшему", - отметил он. В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
https://ria.ru/20241104/sandu-1981816432.html
https://ria.ru/20241104/sandu-1981815532.html
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в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, василий тарлев, александр стояногло, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Россия, Гагаузия, Майя Санду, Василий Тарлев, Александр Стояногло, Выборы в Молдавии — 2024
Победу Санду на выборах нарисовали, заявил экс-премьер Молдавии

Экс-премьер Молдавии: победу Санду нарисовали манипуляциями голосов диаспоры

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Молдовы Майя Санду
Президент Молдовы Майя Санду - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Молдовы Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Победу на выборах президента Молдавии баллотировавшейся на второй срок Майе Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", нарисовали за счет манипуляций голосами диаспоры, заявил РИА Новости экс-премьер Молдавии, кандидат в президенты на первом туре от партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев.
После обработки 100% протоколов с участков лидирует во втором туре выборов президента Молдавии Санду с 55,33% голосов. У экс-генпрокурора, уволенного режимом Санду, выходца из Гагаузии, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло - 44,67%. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов главы Молдавии лидирует Стояногло с 51,19%, у Санду - 48,81%.
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"Нынешний президент Санду якобы по цифрам выиграла, но это просто результат фальсификации. Они посчитали грубо, за счет манипуляций голосами диаспоры просто нарисовали победу нынешнего президента. Они и нам на первом туре нарисовали не те цифры, которые у нас на самом деле были в результате заявки. Мы об этом знаем", - сказал Тарлев агентству.
По его словам, выборы президента ожидали почти все граждане Молдавии, как минимум все те из них, кто живет в республике, с надеждой на изменение ситуации и создание лучших условий для жизни в стране. "Но таких недемократичных, с грубой фальсификацией выборов за время современной независимости Молдовы не было, и дай бог, чтобы этого не было в дальнейшем. Поэтому я считаю, что выборы были очень плохо организованы, сфальсифицированы, условия были неадекватные и естественно ввели в заблуждение целый народ, целую нацию, целую страну и не только", - подчеркнул Тарлев.
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Экс-премьер уверен, что на самом деле Санду станет президентом лишь на бумаге, поскольку граждане, живущие в Молдавии, знают реальную ситуацию. "Власть незаконно давила не только на оппозицию, но и на всех инакодумающих. И давление было, и запреты, и запугивание, и шантаж. Я не думаю, что после выборов в этом плане изменится что-то к лучшему", - отметил он.
В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
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