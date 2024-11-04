https://ria.ru/20241104/sandu-1981814881.html

Оппозиция в Молдавии рассказала, к чему приведет переизбрание Санду

Оппозиция в Молдавии рассказала, к чему приведет переизбрание Санду - РИА Новости, 04.11.2024

Оппозиция в Молдавии рассказала, к чему приведет переизбрание Санду

Переизбрание Майи Санду на пост президента Молдавии приведет к новому витку политических репрессий и сведению счетов с неугодными, считают в оппозиционной... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T17:34

2024-11-04T17:34

2024-11-04T17:34

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россия

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выборы в молдавии — 2024

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КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Переизбрание Майи Санду на пост президента Молдавии приведет к новому витку политических репрессий и сведению счетов с неугодными, считают в оппозиционной Партии коммунистов. После обработки ЦИК 100% протоколов с участков, баллотирующаяся на второй срок Майя Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", лидирует во втором туре выборов главы республики с 55,33% голосов, у экс-генпрокурора, уволенного режимом Санду, выходца из Гагаузии, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло - 44,67%. При этом внутри страны Санду проиграла, победу ей принесли голоса представителей диаспоры. "Итак, Майя Санду - источник перманентной истерики, социальной напряженности, геополитической конфликтности и идеологической ограниченности переизбрана на пост президента. Пагубный курс, который привел ее к поражению внутри страны, будет продолжен. Наверняка, на новый виток выйдут политические репрессии, сведение счетов с неугодными политиками, журналистами, общественными деятелями, целыми регионами, не голосовавшими за Санду", - говорится в заявлении ЦК Компартии, опубликованном на сайте политсилы. Коммунисты считают, что Санду - это самый опасный для республики президент. В том числе потому, что в рамках избирательной кампании она позволила себе запугивать граждан массовыми задержаниями, обысками и информационным давлением. "Граждане, которые ежедневно сталкиваются с трагическими последствиями правления режима Санду, проголосовали против нее. Подлинной легитимности, необходимой для эффективного управления страной, у нее нет. И уже не появится. Ей гарантировано прозвище "Президент диаспоры", - отмечено в заявлении. В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.

https://ria.ru/20241104/pridnestrove-1981799111.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, александр стояногло, выборы в молдавии — 2024