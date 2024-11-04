https://ria.ru/20241104/sandu-1981814881.html
Оппозиция в Молдавии рассказала, к чему приведет переизбрание Санду
Оппозиция в Молдавии рассказала, к чему приведет переизбрание Санду - РИА Новости, 04.11.2024
Оппозиция в Молдавии рассказала, к чему приведет переизбрание Санду
Переизбрание Майи Санду на пост президента Молдавии приведет к новому витку политических репрессий и сведению счетов с неугодными, считают в оппозиционной... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T17:34
2024-11-04T17:34
2024-11-04T17:34
в мире
молдавия
россия
гагаузия
майя санду
александр стояногло
выборы в молдавии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/03/1981685586_0:0:2639:1484_1920x0_80_0_0_9445817956ded968bd58d9349c7f7e8a.jpg
КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Переизбрание Майи Санду на пост президента Молдавии приведет к новому витку политических репрессий и сведению счетов с неугодными, считают в оппозиционной Партии коммунистов. После обработки ЦИК 100% протоколов с участков, баллотирующаяся на второй срок Майя Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", лидирует во втором туре выборов главы республики с 55,33% голосов, у экс-генпрокурора, уволенного режимом Санду, выходца из Гагаузии, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло - 44,67%. При этом внутри страны Санду проиграла, победу ей принесли голоса представителей диаспоры. "Итак, Майя Санду - источник перманентной истерики, социальной напряженности, геополитической конфликтности и идеологической ограниченности переизбрана на пост президента. Пагубный курс, который привел ее к поражению внутри страны, будет продолжен. Наверняка, на новый виток выйдут политические репрессии, сведение счетов с неугодными политиками, журналистами, общественными деятелями, целыми регионами, не голосовавшими за Санду", - говорится в заявлении ЦК Компартии, опубликованном на сайте политсилы. Коммунисты считают, что Санду - это самый опасный для республики президент. В том числе потому, что в рамках избирательной кампании она позволила себе запугивать граждан массовыми задержаниями, обысками и информационным давлением. "Граждане, которые ежедневно сталкиваются с трагическими последствиями правления режима Санду, проголосовали против нее. Подлинной легитимности, необходимой для эффективного управления страной, у нее нет. И уже не появится. Ей гарантировано прозвище "Президент диаспоры", - отмечено в заявлении. В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
https://ria.ru/20241104/pridnestrove-1981799111.html
https://ria.ru/20241104/moldavija-1981798432.html
https://ria.ru/20241104/moldaviya-1981789438.html
молдавия
россия
гагаузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/03/1981685586_125:3:2135:1511_1920x0_80_0_0_132bf78f8198eb55bbb3a0a4453c60da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, александр стояногло, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Россия, Гагаузия, Майя Санду, Александр Стояногло, Выборы в Молдавии — 2024
Оппозиция в Молдавии рассказала, к чему приведет переизбрание Санду
Партия коммунистов Молдавии: переизбрание Санду вызовет новый виток репрессий
КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Переизбрание Майи Санду на пост президента Молдавии приведет к новому витку политических репрессий и сведению счетов с неугодными, считают в оппозиционной Партии коммунистов.
После обработки ЦИК 100% протоколов с участков, баллотирующаяся на второй срок Майя Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", лидирует во втором туре выборов главы республики с 55,33% голосов, у экс-генпрокурора, уволенного режимом Санду
, выходца из Гагаузии, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло - 44,67%. При этом внутри страны Санду проиграла, победу ей принесли голоса представителей диаспоры.
"Итак, Майя Санду - источник перманентной истерики, социальной напряженности, геополитической конфликтности и идеологической ограниченности переизбрана на пост президента. Пагубный курс, который привел ее к поражению внутри страны, будет продолжен. Наверняка, на новый виток выйдут политические репрессии, сведение счетов с неугодными политиками, журналистами, общественными деятелями, целыми регионами, не голосовавшими за Санду", - говорится в заявлении ЦК Компартии, опубликованном на сайте политсилы.
Коммунисты считают, что Санду - это самый опасный для республики президент. В том числе потому, что в рамках избирательной кампании она позволила себе запугивать граждан массовыми задержаниями, обысками и информационным давлением.
"Граждане, которые ежедневно сталкиваются с трагическими последствиями правления режима Санду, проголосовали против нее. Подлинной легитимности, необходимой для эффективного управления страной, у нее нет. И уже не появится. Ей гарантировано прозвище "Президент диаспоры", - отмечено в заявлении.
В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.