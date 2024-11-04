https://ria.ru/20241104/sandu-1981813885.html

ЕС помог Санду победить на президентских выборах, считает политик

ЕС помог Санду победить на президентских выборах, считает политик - РИА Новости, 04.11.2024

ЕС помог Санду победить на президентских выборах, считает политик

Победе Майи Санду на прошедших выборах президента Молдавии способствовали извне, особенно в ЕС, однако ей будет сложно стать президентом для всех молдаван, так... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T17:23

2024-11-04T17:23

2024-11-04T17:23

в мире

молдавия

кишинев

россия

майя санду

александр стояногло

урсула фон дер ляйен

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981779584_0:75:2961:1740_1920x0_80_0_0_b85c38ed14db2c9d4002188c3a3fb9bc.jpg

ГААГА, 4 ноя - РИА Новости. Победе Майи Санду на прошедших выборах президента Молдавии способствовали извне, особенно в ЕС, однако ей будет сложно стать президентом для всех молдаван, так как страна очень разделена и большая группа граждан не желает видеть ее во главе Молдавии, заявил РИА Новости бывший депутат парламента Нидерландов от Социалистической партии (SP) Харри ван Боммел. После обработки ЦИК 100% протоколов с участков, баллотирующаяся на второй срок Майя Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", лидирует во втором туре выборов главы республики с 55,33% голосов, у экс-генпрокурора, уволенного режимом Санду, выходца из Гагаузии, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло - 44,67%. При этом внутри страны Санду проиграла, победу ей принесли голоса представителей диаспоры. "Я удивлен, что Санду получила в общей сложности 55%, с учетом того, что было так много влияния извне, особенно из Европы. Позвольте мне напомнить, что госпожа фон дер Ляйен отправилась в Молдавию с обещанием потратить 1,8 миллиарда евро на ее инфраструктуру, энергетику и так далее... Но я не удивлен, что Санду поддерживают люди, проживающие за пределами Молдавии, потому что они не знают, что означала политика действующего президента в последние годы", - прокомментировал ван Боммел результаты выборов в Молдавии. По мнению собеседника агентства, Молдавия сейчас глубоко разделена в своих предпочтениях между Санду и другим кандидатом, Александром Стояногло. "Так что разделение все еще существует, и когда Санду говорит, что хочет быть президентом для всех молдаван, то я удивляюсь, почему она не говорит о людях, живущих в Приднестровье, ведь это около 20% населения Молдавии, по данным правительства в Кишиневе. Так что еще предстоит выяснить, не станет ли разделение в стране более явным в будущем, и действительно ли она способна стать президентом, потому что, очевидно, она не была президентом для всех людей в Молдавии", - отметил экс-депутат. По словам голландского политика, Молдавия во главе с Санду теперь продолжит путь ко вступлению в ЕС, однако вопрос в том, что это будет означать для Приднестровья. "Ясно, что Кишинев считает Приднестровье частью Молдавии. Но люди в Приднестровье, а я был там и разговаривал с правительством Приднестровья, не видят себя частью Молдавии. Вот почему у них была война в начале 90-х. И вот почему у них свои правила, свои законы, свои деньги, своя культура. Поэтому можно только надеяться, что они не пойдут по пути, по которому пошли в Грузии", - заявил ван Боммел. Эксперт считает, что Майе Санду будет очень сложно быть президентом для всех молдаван. "Мне действительно любопытно посмотреть, как она попытается стать президентом для всех молдаван. Потому что, очевидно, есть большая группа людей в Молдавии, которые не хотят, чтобы она была президентом страны", - резюмировал он. В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Молдавию прямо перед проведением в этой стране президентских выборов и референдума по членству в ЕС и на совместной пресс-конференции с Майей Санду обещала Кишиневу 1,8 миллиарда евро инвестиций при условии сохранения этой страной евроинтеграционного пути. Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20241104/moldavija-1981798432.html

https://ria.ru/20241104/moldaviya-1981812936.html

https://ria.ru/20241104/slutskiy-1981795675.html

https://ria.ru/20241104/moldaviya-1981797913.html

молдавия

кишинев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, молдавия, кишинев, россия, майя санду, александр стояногло, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, выборы в молдавии — 2024