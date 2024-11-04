https://ria.ru/20241104/sandu-1981800120.html

Санду набрала 55,33 процента голосов на выборах президента Молдавии

Санду набрала 55,33 процента голосов на выборах президента Молдавии - РИА Новости, 04.11.2024

Санду набрала 55,33 процента голосов на выборах президента Молдавии

Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", лидирует во втором туре выборов РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T15:30

2024-11-04T15:30

2024-11-04T15:59

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КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", лидирует во втором туре выборов главы республики с 55,33% голосов, у экс-генпрокурора, уволенного режимом Санду, выходца из Гагаузии, кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло - 44,67%, сообщает Центральная избирательная комиссия после обработки 100% протоколов с участков.В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.

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Варвара Скокшина

молдавия, выборы в молдавии — 2024, в мире